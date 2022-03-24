Moskova Borsası'ndan geri dönüş! Yüzde 11...

Moskova Borsası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmasının ardından bugün işlemlere yeniden açıldı. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, işlemlerin sadece 33 hisse senedinde yapılabileceği bilgisine yer verilirken, açığa satışların ise yasaklandığı ifade edildi.

Gazprom ve Sberbank’ın da aralarında olduğu 33 Rus hissesi 9:50-14:00 saatleri arasında işlem görecek. Açığa satış işlemlerine ise izin verilmeyecek.

Moskova borsası yaklaşık bir ay kapalı kalmıştı. Bu süre ülkenin modern tarihinde borsanın kapalı kaldığı en uzun süre olma özelliğini taşıyor.

Alınan açığa satış yasağı kararına rağmen yerel yatırımcı ve stratejistlerin Rusya’nın Döviz cinsinden varlıklarına ve SWIFT sistemine erişim durumunu değerlendirerek ciddi bir satış dalgasına hazırlandıkları belirtiliyordu.

İşgalin başladığı gün borsa rekor bir düşük yaşayarak yüzde 45 değer kaybetmişti. Ruble bu sene dünyanın en kötü performans gösteren para birimi olsa da geçtiğimiz haftalarda barış görüşmeleriyle birlikte yükselişler sergilemişti.

Rus şirketlerinin ülke dışında işlem görmeleri için çıkarılan küresel tevdi makbuzları ise işlemlere kapatılıp küresel endekslerden çıkarılmadan önce yüzde 95 değer kaybetmişti.



