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Nestle, ABD’li şirketi satın alıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 18.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Nestle, sindirim ve uyku problemlerine yönelik besinsel ürünler üreten ABD merkezli IM HealthScience'yı satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Nestle, ABD’li şirketi satın alıyor

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden merkezi İsviçre’de bulunan Nestle, sindirim ve uyku problemlerine yönelik besinsel ürünler üreten ABD merkezli IM HealthScience’yı (IMH) satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Nestle tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın finansal içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve Kanada’da satılan IMH ürünlerinin, firmanın Nestle’ye geçmesinin ardından diğer ülke pazarlarına da gireceği belirtildi.

Açıklamada, IMH’nin 2013’de kurulduğu ve sindirim sorunu ve uyku bozukluğu tedavisine yardımcı olacak ürünler sattığı bilgisi verildi.

KAYNAK:AA

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