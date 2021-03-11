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OPEC: Küresel petrol talebi günlük bazda artacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2021 17:49 | Son Güncelleme

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından yapılan açıklamada, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda artacağı belirtildi. Açıklamada talebin yaklaşık 5 milyon 900 bin varil artışla 96 milyon 300 bin varil olacağı belirtildi.

OPEC: Küresel petrol talebi günlük bazda artacak!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) şubat ayı petrol piyasası raporuna göre, yılın ikinci yarısında aşılama çalışmalarındaki ilerleme ve ekonomilerdeki olumlu etkinin tüketime yansımasıyla küresel petrol talebinin artacağı öngörülüyor.

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Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Avrupa ülkelerinde alınan geniş çaplı önlemler ve ABD'deki yüksek işsizlik oranlarının toparlanma sürecini yavaşlatması nedeniyle petrol talebinin yılın ilk yarısında zayıf kalacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda, OPEC ham petrolüne talebin bu yıl geçen yıla göre günlük 4 milyon 900 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol talebinin ise bu dönemde günlük bazda yaklaşık 5 milyon 900 bin varil (yüzde 6,5) artarak yaklaşık 96 milyon 300 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

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OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ ŞUBATTA AZALDI

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya göre günlük 1 milyon 310 bin varil azalarak yaklaşık 92 milyon 280 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi de söz konusu dönemde günlük 650 bin varil azalarak yaklaşık 24 milyon 850 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüşle, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı şubatta yüzde 26,9'a geriledi.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya, Irak, İran, Libya ve Venezuela'da artarken, en büyük düşüşler Suudi Arabistan ve Angola'da görüldü.

Günlük üretim geçen ay bir önceki aya göre Nijerya'da 161 bin varil, Irak'ta 59 bin varil, İran'da 35 bin varil, Libya ve Venezuela'da 33'er bin varil artarken, Suudi Arabistan'da 930 bin, Angola'da ise 50 bin varil geriledi.

OPEC DIŞI ÜLKELERDE ÜRETİM DÜŞTÜ

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 670 bin varil azalışla 67 milyon 430 bin varil seviyesine indi.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, şubat ayında bir önceki aya göre 62 adet artarak 1386 adet oldu. Bu kulelerden 329'u OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

(AA)

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