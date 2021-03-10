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Pandemi onlara yaradı: Lego'dan kar açıklaması geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2021 17:02 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü oyuncak markası Lego, koronavirüs pandemisinden dolayı geçen sene karantinanın etkisiyle satış rekoru kırdı.

Pandemi onlara yaradı: Lego'dan kar açıklaması geldi

Dünyanın en büyük oyuncak şirketlerinden birisi olan Lego, koronavirüsten kaynaklanan kısıtlamalar ve karantinadan dolayı geçtiğimiz yıl rekor satışlar yaptığını açıkladı.

LEGO'DAN KAR AÇIKLAMASI

Bloomberg'te yer alan habere göre, Danimarkalı şirketin net kârı yüzde 19 artarak 9.9 milyar kron (1.6 milyar dolar) oldu. Satışlarda da yüzde 13 artışla 43.7 milyar kron ile bir yıllık en büyük satış rakamına ulaşıldı.

Milyarder Kjeld Kirk Kristiansen’in ailesinin yönettiği Lego şirketi, 2020’de küresel çapta 12 büyük pazarda da oyuncak pazarının hakimi olduğunu açıkladı.

Lego CEO’su Niels B. Christiansen döneminde online platforma dev yatırımlar yapan şirket, fiziki mağazalarını ise yüzde 25 artırarak toplam 678 mağazaya ulaştı.

Christiansen konuya ilişkin yaptığı açıklamada son 2 yılda uzun vadeli büyümeyi desteklemek için geniş ölçekli yatırımlar yaptıklarını belirterek “2020’de özellikle e-ticaret ve ürün inovasyonu alanlarında bu yatırımların meyvelerini toplamaya başladık” değerlendirmesini yaptı.

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