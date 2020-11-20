FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Perakende devi Peacocks ve Jaeger iflas etti

Perakende devi Peacocks ve Jaeger iflas etti

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2020 16:52 | Son Güncelleme

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Peacocks ve Jaeger iflas etti. Her iki perakende zincirinin İngiltere çapında toplam 500 mağaza ve 4 bin 750 çalışanı bulunuyor.

Perakende devi Peacocks ve Jaeger iflas etti

Ünlü giyim perakende zincirlerinin bağlı bulunduğu Edinburgh Woollen Mill (EWM) Group’tan yapılan açıklamada her iki şirkete de alıcı bulunamaması nedeniyle şirketlerin iflasının ilan edildiği duyuruldu.

Her iki perakende zincirinin İngiltere çapında toplam 500 mağaza ve 4 bin 750 çalışanı bulunuyor.

Gruptan yapılan açıklamada, “Son haftalarda Peacocks ve Jaeger zincirlerinin satışı için bir dizi potansiyel alıcı ile yapıcı görüşmeler yapıyorduk. Fakat salgın ve ikinci karantina nedeniyle perakende sektöründe devam eden bozulma, görüşmelerin uzamasına ve daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu.” ifadelerine yer verildi.

Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de 5 Kasım'da karantina uygulaması başlatılmış, temel ürünlerin satıldığı market ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize
IMF ekonomik toparlanma hızındaki yavaşlamaya karşı uyardıIMF ekonomik toparlanma hızındaki yavaşlamaya karşı uyardı
Vergi yapılandırma hesaplama!Vergi yapılandırma hesaplama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil
Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil
O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu
O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Vatandaşa önemli uyarı: Telaşa kapılmayın
Vatandaşa önemli uyarı: Telaşa kapılmayın
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL
Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IMF ekonomik toparlanma hızındaki yavaşlamaya karşı uyardı
IMF ekonomik toparlanma hızındaki yavaşlamaya karşı uyardı
Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Thyssenkrupp 5 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Dev çelik üreticisi 5 bin kişiyi daha işten çıkaracak
'Hava yolu şirketlerinin faaliyet zararları 2022 yılına kadar devam edebilir'
'Hava yolu şirketlerinin faaliyet zararları 2022 yılına kadar devam edebilir'
Goldman Sachs ikinci tur işten çıkarma planlıyor
Dev banka ikinci tur işten çıkarma planlıyor
25 yılda ilk kez yaşandı! İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'ten tarihi zarar
Dev şirketten tarihi zarar!
BBVA ABD'deki yan kuruluşunu 11,6 milyar dolara sattı
BBVA ABD'deki yan kuruluşunu 11,6 milyar dolara sattı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.