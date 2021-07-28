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Pfizer'dan, BioNTech aşısı sonrası rekor satış tahmini

28.07.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pfizer Inc Alman BioNTech ile geliştirdiği COVID-19 aşısının satış geliri tahminlerini ülkelerin daha fazla doz almak için anlaşmalar yapmasıyla %28.8 artırarak 33.5 milyar dolara çıkardı.

Pfizer'dan, BioNTech aşısı sonrası rekor satış tahmini

Şirket satış gelirleri tahminini bu yıl imzaladığı 2.1 milyar doza ulaşan anlaşmalara dayanarak artırdı ve eğer ek sipariş alırsa daha da artırabileceğini açıkladı. Pfizer ve BioNTech bu yıl 3 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.

ÖNCEKİ TAHMİN 26 MİLYAR DOLAR OLMUŞTU

Pfizer, Mayıs'ta 1.6 milyar dozluk anlaşmalara dayanarak satış gelirleri tahminini 26 milyar dolar olarak açıklamıştı.

Pfizer, 2022'de daha fazla satış yapmasını sağlayabilecek üçüncü "takviye" doz aşının gelecekte gerekebileceğine inandığını belirtiyor. Şirket en erken Ağustos'ta ek doz aşısının acil durum kullanımı için başvuruda bulunacağını açıkladı.

Kaynak: Reuters

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