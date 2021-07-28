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4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 903 lira oldu! Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 3 bin 546 lira

28.07.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-İş'in araştırmasına göre, 2021 yılı Temmuz ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 903 TL, yoksulluk sınırı ise 9 bin 457 TL oldu.

4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 903 lira oldu! Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 3 bin 546 lira

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2021 yılı temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 903 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 9 bin 457 lira oldu.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 3 bin 546 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,35 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk yedi ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 12,10'u bulurken, gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 20,65 oldu.

TAVUK VE YUMURTA FİYATI ARTTI

Araştırmaya göre, bu ay süt ve yoğurt fiyatında artış tespit edilirken, peynir fiyatı aynı kaldı. Fiyat artışları ayın ilk haftası itibarıyla etiketlere yansıdı.

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Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, Kurban Bayramı'nın da etkisiyle et ile sakatat fiyatı aynı kaldı, tavuk fiyatında artış görüldü.

Yumurta fiyatı bu ay da artış gösterdi. Kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya gibi bakliyat ürünlerinin fiyatı bu ay da değişmedi.

Yaş sebze-meyve fiyatları, özellikle sebzedeki fiyat gerilemesi nedeniyle ortalamada düştü. Geçen ay kilogramı ortalama 7,90 olan taze sebze-meyve fiyatı bu ay 7,33 lira olarak hesaplandı. Ortalama sebze kilogram fiyatı geçen ay 7,21 lira iken, bu ay 6,31 liraya geriledi. Ortalama kilogram meyve fiyatı ise değişmedi ve bu ay 8,55 lira olarak hesaplandı.

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Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, beklenen ve aylardır yürürlüğe girmeyen ekmek zammı bu ay yüzde 16,67 oranıyla uygulamaya kondu. Un ve irmik fiyatı ile bulgur fiyatı değişmedi, pirinç fiyatında artış görüldü.

Gıda maddelerinden tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatı aynı kaldı. Siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı da değişmedi. Ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohum ürünlerine bayram döneminde indirim uygulandı.

Baharat ürünleri ile çay ve ıhlamur fiyatı değişmedi, bal, pekmez, reçel, şeker, tuz ve salça fiyatında da farklılık olmadı. (AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Rakamlara bak Şaka gibi hayvan bağlasan durmayacak evlerde kiralar 1.200 lira ortalama 500 lira faturalar ortalama peynirin kilosu olmuş 40 lira bunlar daha 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2900 diyor.Haklisiniz tabi tok açın halinden anlamaz.Ama öbür dünyada bunların hesabını tek tek vereceksiniz bana,evladima,eşime Rabbim den tek dileğim şu dünyada 1 lokma ekmeğe muhtaç olasınız ve o zaman anlayasiniz

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