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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

DÜNYA HABERLERİ  | 18.08.2020 09:09 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar dalgalı bir seyirle yön ararken, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin veri ve açıklamalar gündemin odağında bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in dün açıklanan değerlendirmesinde, küresel ticaretin toparlanma belirtileri gösterdiği, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın yeni riskler oluşturduğu kaydedildi.

Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da zayıflaması ile dün, dünya borsalarında iç dinamiklerin etkili olduğu ve altının ons fiyatının yüzde 2 yükselerek 1.985 dolara çıktığı görüldü. Ons altın, yükseliş eğilimini Asya piyasaları ile bugüne de taşıyarak 1.990 doların üzerine çıktı ve geçen haftaki kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti.

ABD'de, eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı bir kişinin, Çin'e "gizli bilgi verme" suçlamasıyla gözaltına alınmasının yanı sıra Başkan Donald Trump'ın, faaliyetlerini Çin'den ABD'ye getiren şirketlere vergi indirimi uygulayacaklarını açıklaması ve Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını artırarak, şirketin 38 iştirakini ekonomik kara listeye alması, Çin ile gerilimin artabileceği endişelerine neden oldu.

Dün New York borsasında, teşvik paketine ilişkin belirsizlik ile ABD ve Çin arasındaki gerilime dair endişelerin etkisiyle karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 1 yükseldi.

Avrupa borsalarında ise iki işlem günü devam eden satıcılı seyrin ardından dün etkisini artıran tepki alımlarıyla endekslerde sınırlı da olsa yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyarak 1,1872'ye çıkması sonrası bugün de Asya piyasalarında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,19 seviyesini test ediyor. Bugün Avrupa Birliği maliye bakanlarının gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haberlerin parite üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bugün, Asya borsalarında veri gündeminin de sakin olmasının etkisiyle karışık bir seyir izlendi. Çin'de, dün Merkez Bankası'nın likidite desteği ile alıcılı seyreden borsada, bugün de yükseliş eğilimi korundu. Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,22 değer kazancıyla günü 1.086,20 puandan tamamladı. Dün 7,3831'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3850 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki gerilim ve Kovid-19 tedavisine yönelik haber akışı ile başta Doğu Akdeniz olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, açıklanan ilk yarı finansal sonuçları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de arttığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, temmuz ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

23.30 ABD, haftalık ham petrol stokları

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