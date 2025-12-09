FİNANS

Rusya'da bütçe açığı artan harcamalarla 4,3 trilyon rubleye çıktı

Rusya'da bütçe açığının artan harcamalarla yılın 11 ayında 4,3 trilyon rubleye (yaklaşık 56 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

Rusya'da bütçe açığı artan harcamalarla 4,3 trilyon rubleye çıktı

Rusya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkenin bütçe gelirlerinin yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 32,9 trilyon ruble seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde bütçe giderlerinin ise yüzde 12,5 artarak 37,2 trilyon rubleye çıktığına işaret edilen açıklamada, bütçe açığının da 4,3 trilyon rubleye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin 24,9 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz gelirlerinin de 8 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,6 seviyesinde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu oranın bu yıl sonu itibarıyla yüzde 2,6'ya ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti.

Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar da ülkenin petrol ve doğal gazda Avrupa pazarını önemli oranda kaybetmesine yol açtı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

