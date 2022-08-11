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Rusya'dan dolar hamlesi! Rekor düzeyde döviz aldı

11.08.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da vatandaşların temmuzda 176 milyar ruble net döviz alımı yaptığı belirtildi. Döviz alımındaki artışa rağmen döviz mevduatlarındaki para miktarının 3 milyar dolar azaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu durumun da dövizin önemli bir kısmının alındıktan sonra yurt dışına gönderildiği anlamına geldiğine işaret edildi.

Rusya'dan dolar hamlesi! Rekor düzeyde döviz aldı

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rusya'daki tüzel kişilerin haziranda 176 milyar ruble net döviz alımı yaptığı belirtildi.

Söz konusu net alımların temmuzda 237 milyar ruble (yaklaşık 3,9 milyar dolar) düzeyine çıktığına işaret edilen açıklamada, bu miktarın rekor düzeyde olduğu vurgulandı.

Döviz alımındaki artışa rağmen döviz mevduatlarındaki para miktarının 3 milyar dolar azaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu durumun da dövizin önemli bir kısmının alındıktan sonra yurt dışına gönderildiği anlamına geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, alımların önemli bir kısmının ithalatçılar ve dost sayılan ülkelerin bankaları tarafından yapıldığı ve ülkede ithalatın toparlanmasıyla dövize yönelik talebin daha da artmasının beklendiği kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya dolar
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