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Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Çin' açıklaması!

28.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile karşılıklı ticarette ulusal para birimlerinin kullanımı da dahil olmak üzere finans alanında iş birliğinin giderek güçlendiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Çin' açıklaması!

Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği ve Rus kanallarında yayınlanan bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2001'den bu yana 14 kat arttığına işaret eden Putin, "Ticaret hacmimiz küresel finansal krizlere ve salgına rağmen büyüyor. Bu yılın ocak-nisan döneminde büyüme yüzde 22'yi aştı. Bu da yıl sonunda yeni rekor ticaret rakamları bekleyebileceğimiz anlamına geliyor." dedi.

Çin ile Rusya arasında karşılıklı toprak iddialarının bulunmadığını aktaran Putin, "Karşılıklı toprak iddialarının olmaması ve ülkelerimizin ortak sınırını ebedi barış ve dostluk kuşağına dönüştürme kararlılığı önemlidir. Sınırdaki çalışmalarımız da dahil olmak üzere bunun için çok şey yaptık. Yıllardır bunun üzerinde çalışıyoruz ve hem Çin hem de Rusya tarafından kabul edilebilir ve ihtiyacımız olan bu sonucu elde ettik." şeklinde konuştu.

"FİNANS ALANINDA İŞ BİRLİĞİ GİDEREK GÜÇLENİYOR"

Rusya ile Çin arasında mali alanda da iş birliğinin güçlendiğini vurgulayan Putin, "Enerji alanındaki iş birliğimiz stratejik bir yapıya kavuştu. Karşılıklı ticarette ulusal para birimlerinin kullanımı da dahil olmak üzere finans alanında iş birliği giderek güçleniyor." dedi.

Rusya'nın Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini ifade eden Putin, şöyle konuştu: "Artan jeopolitik çalkantılar, silah kontrolü anlaşmalarının bozulması ve dünyanın farklı yerlerinde artan çatışma ihtimallerinin bulunduğu koşullarda Rusya-Çin iş birliği; Kore Yarımadası, Suriye, Afganistan'daki durum ve İran nükleer programına ilişkin eylem planının yenilenmesi gibi konular da dahil dünya meselelerinde istikrar sağlayıcı bir rol oynamaktadır."

Görüşme kapsamında Rusya ile Çin arasında bu yıl 20'nci yılını dolduran Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması'nı uzatan ikili, anlaşmayı da imzaladı.

Kaynak: AA

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Çin Rusya Vladimir Putin
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