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Rusya duyurdu! Türkiye’den ithal edilen 5 ürünün kısıtlamaları kaldırıldı

17.04.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Türkiye’den ithal edilen greyfurt, nar, üzüm, portakal ve biber alımına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Bu karar doğrultusunda Türkiye’den yasak kaldırılan ürünlerin Rusya’ya ihracatının yeniden başlayacağı belirtildi.

Rusya duyurdu! Türkiye’den ithal edilen 5 ürünün kısıtlamaları kaldırıldı

Rusya, Türkiye’den ithal edilen bazı sebze ve meyvelere yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) tarafından yayınlanan kararnamede, Türkiye’den ithal edilen greyfurt, nar, üzüm, portakal ve biber alımının kısıtlamalarının kaldırıldığı ifade edilerek, “Kısıtlamaların kaldırılmasının temel nedeni, Rospotrebnadzor uzmanlarının laboratuvar araştırmalarının sonuçlarına dayanarak alınmıştır. Numunelerin analizinin sonuçlarına göre, izin verilen maksimum zararlı madde seviyelerinin aşılmadığı tespit edildi” denildi.

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İHRACAT YENİDEN BAŞLAYACAK

Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi, Türkiye Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından pestisit gibi yabancı maddeler içeren sebze ve meyvelerde araştırmalar yapıldığını belirtti. Bu karar doğrultusunda Türkiye’den yasak kaldırılan ürünlerin Rusya’ya ihracatının yeniden başlayacağı aktarıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye
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