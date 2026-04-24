Rusya, enflasyon risklerinin devam ettiğini belirterek temel faiz oranını %14,5'e indirdi.

Rusya Merkez Bankası Cuma günü temel faiz oranını 50 baz puan düşürerek %14,5'e indirdi, ancak enflasyon ve gelecekteki politika kararları konusunda temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Rusya Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Temel fiyat artışı ölçütlerinde henüz bir düşüş yaşanmadığını" belirterek, dış ortam ve mali politika parametrelerine ilişkin belirsizliğin önemli ölçüde devam ettiğini ekledi.

Bankanın açıklamasına göre, enflasyondaki yavaşlamanın istikrarlılığına ve enflasyon beklentilerine bağlı olarak, önümüzdeki toplantılarında faiz oranlarında daha fazla indirim yapılması gerekliliğini değerlendirecek.

Merkez bankası, "Yapısal bütçe açığındaki artışla birlikte harcamaların yükselmesi durumunda, temel senaryoya göre daha sıkı bir para politikası gerekecektir" dedi.

Bu karar, bankanın parasal gevşeme döngüsünde atılan bir başka adımı işaret etti, ancak açıklamada politika yapıcıların sürekli enflasyon baskıları ve hükümet harcamalarından kaynaklanabilecek olası riskler konusunda endişeli oldukları belirtildi.

Resmi haftalık verilere göre, Rusya'da enflasyon Nisan ayında Mart ayındaki %5,9'dan %5,77'ye gerilerken, enflasyon beklentileri de bir önceki aya göre %13,4'ten %12,9'a düştü.

Rusya Merkez Bankası, yıllık enflasyonun 2026'da %4,5-%5,5 aralığına düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Faiz indirimi, Rusya ekonomisinin uzun süreli sıkı para politikası sonrasında zayıflama belirtileri göstermesiyle aynı zamana denk geliyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önceki açıklamalarına göre, gayri safi yurtiçi hasıla Ocak ve Şubat aylarında toplamda %1,8 oranında düşüş gösterdi.

Merkez bankası, son dönemdeki yavaşlamanın ekonomik faaliyetlerdeki soğumayı yansıttığını belirtirken, asıl odak noktasının enflasyonu düşürmek olduğunu vurguladı.

