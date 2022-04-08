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Rusya Merkez Bankası'ndan son dakika faiz indirimi

08.04.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Merkez Bankası'ndan son dakika faiz indirim kararı geldi. Rusya Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 17'ye çekti. Faiz indirimi 11 Nisan’dan itibaren geçerli olacak. Banka Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından sonra şok faiz artışıyla politika faizini yüzde 9,50'den yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Rusya Merkez Bankası'ndan son dakika faiz indirimi

Rusya Merkez Bankası'dan faiz indirim kaararı geldi. Banka politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 17'ye çekti.

Banka önümüzdeki toplantılarda da ilave faiz indirimlerinin olası olduğuna işaret etti. Bankanın olağan takvimine göre bir sonraki toplantı 29 Nisan'da yapılacak.

Banka Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından sonra şok faiz artışıyla politika faizini yüzde 9,50'den yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Böylelikle ülkede politika faizi 20 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Rusya Merkez Bankası'nın takvimde yer alan toplantısından saatler önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut başkan Nabiullina'yı yeniden aday göstermişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının ardından Rusya rezerv kullanımının kısıtlanması başta olmak üzere birçok ekonomik yaptırımla karşı karşıya kalırken, Rusya Merkez Bankası da kambiyo kontrolü olmak üzere birçok önlem açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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