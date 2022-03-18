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Rusya Merkez Bankasından flaş faiz kararı

18.03.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Merkez Bankası, Şubat ayı sonuna kadar uygulamayan konan yaptırımların Rusya'nın finansal istikrarına karşı tehditler yarattığını belirtse de gösterge faiz oranını yüzde 20'de tuttu. Rusya MB, gösterge faizi 28 Şubat'ta yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Rusya Merkez Bankasından flaş faiz kararı

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'de sabit tuttu. Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin yüzde 20'de sabit tutulmasını bekliyorlardı.

Faiz kararının ardından yapılan açıklamada, bu karar alınırken gerçekleşen ve beklenen enflasyon hareketlerinin ve tahmin dönemindeki ekonomik gelişmelerin dikkata alındığı belirtildi. Rusya MB, alınan kararın Rus ekonomisinin yeni şartlara kademeli olarak uyum sağlamasına ve yıllık enflasyonun 2024'te yüzde 4'e dönmesine imkan vereceğini vurguladı.

Merkez Bankası bugünkü faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, "Rus ekonomisi, enflasyonda geçici ancak kaçınılmaz bir artış dönemi ile bir araya gelen büyük ölçekli yapısal dönüşüm dönemine girmekte" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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