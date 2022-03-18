Rusya Merkez Bankasından flaş faiz kararı

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'de sabit tuttu. Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin yüzde 20'de sabit tutulmasını bekliyorlardı.

Faiz kararının ardından yapılan açıklamada, bu karar alınırken gerçekleşen ve beklenen enflasyon hareketlerinin ve tahmin dönemindeki ekonomik gelişmelerin dikkata alındığı belirtildi. Rusya MB, alınan kararın Rus ekonomisinin yeni şartlara kademeli olarak uyum sağlamasına ve yıllık enflasyonun 2024'te yüzde 4'e dönmesine imkan vereceğini vurguladı.

Merkez Bankası bugünkü faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, "Rus ekonomisi, enflasyonda geçici ancak kaçınılmaz bir artış dönemi ile bir araya gelen büyük ölçekli yapısal dönüşüm dönemine girmekte" ifadelerini kullandı.

