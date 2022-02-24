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Rusya-Ukrayna krizi doğal gaz fiyatlarını vurdu! Yüzde 42 arttı

24.02.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 42 artırdı. Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı TSİ 16.41'de 125 avroyu gördü.

Rusya-Ukrayna krizi doğal gaz fiyatlarını vurdu! Yüzde 42 arttı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 42 artış gösterdi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 88 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı TSİ 16.41'de 125 avroyu gördü.

Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 42 artış kaydetti.

Fiyatlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve Avrupa'ya gaz tedarikine yönelik endişelerin artması nedeniyle yükseliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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