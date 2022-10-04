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S&P'den Türk bankalarına kritik uyarı: Konut fiyatları...

04.10.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türk bankalarının ekonomideki dengesizliklerden kaynaklanan artan riskle karşı karşıya olduğuna inandıklarını bildirdi. S&P, oldukça negatif faiz ortamında hızlanan kredi büyümesinin gayrimenkul fiyatlarında artışa daha da katkı yaptığına işaret etti.

S&P'den Türk bankalarına kritik uyarı: Konut fiyatları...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türk bankalarının ekonomideki dengesizliklerden kaynaklanan artan riskle karşı karşıya olduğuna inandıklarını bildirdi.

Artan konut fiyatlarının bankaların varlık kalitelerine, teminat olarak tutulan garimenkullerin değerini artırarak yartım ettiğini belirten S&P, "Keskin bir düzeltme riskinin artmakta olduğunu düşünüyoruz. Bize göre, eğer konut fiyatları hızla düşür ise, bu er ya da geç bankacılık sistemi için önemli kredi zararlarıyla sonuçlanır" dedi.

Makroekonomik ortamın önümüzdeki çeyreklerde kötüleşmeye devam edeceğine inandıklarını ifade eden S&P, "GSYH'da büyümenin 2023'de yüzde 3'ün altına hafif şekilyde gerilemesini bekmiyoruz. Enflasyonun glecek yıl ortalamada yüzde 40'ın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Kalkınmakta olan piyasalarda merkez bankalarının şahin duruşlarının etkisiyle Türk Lirası zayıf kaymaya devam edecek. Türk yetkililerin oldukça genişlemeci mali duruşları ve para politikası liraya güvenin daha da baltalanması riski yaratıyor. Zayıflayan lira aynı zamanda Türkiye'nin şirketler sektörünün kredibilitesini de aşındırıyor" dedi.

Bankaların kredi zararlarının 2022-23 döneminde yıllık ortalama 320 baz puan olmasını beklediklerini anlatan S&P, 31 Ocak 2022'de yüzde 2,4 olan sorunlu kredilerin 2023 yılında yüzde 4-5 aralığında kalacağını öngördüklerini vurguladı.

Bankacılık sektörü risk trendinin negatif olduğunu ve temel senaryoda Türk bankalarının dış fonlamaya erişibilmeye devam etmelerinin beklendiğini belirten S&P, hükümetin ödemeler dengesi risklerini kontrol altına alabilmesi halinde dış borçun gelecek birkaç yılda kademeli olarak azalmaya devam etmesini beklediklerini de anlattı. "Ancak bankalar negatif piyasa ortamına ve risk algılarına karşı oldukça kırılgan olmaya devam ediyorlar" tespitini yapan S&P, daha phalı karesil likiditenin artan enflasyon ve öngörülemeyen para politikası ile bir araya gelmesinin refinansman risklerini artırdığın da belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
s&p
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