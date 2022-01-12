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Son dakika: ABD'de enflasyon açıkladı! 40 yılın zirvesinde

12.01.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı ABD'de yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle, ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7 olması yönündeydi.

Son dakika: ABD'de enflasyon açıkladı! 40 yılın zirvesinde

ABD'de aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı ABD'de yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 7 olarak kaydedildi.

Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8'e yükselmiş ve Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Çekirdek enflasyon göstergesi gıda ve enerji hariç enflasyon ise Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 4.9 artmıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell enflasyon ve ve faiz artışı hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise faizleri artırmamız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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