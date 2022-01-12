Son dakika: ABD'de enflasyon açıkladı! 40 yılın zirvesinde

ABD'de aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı ABD'de yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 7 olarak kaydedildi.

Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8'e yükselmiş ve Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Çekirdek enflasyon göstergesi gıda ve enerji hariç enflasyon ise Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 4.9 artmıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell enflasyon ve ve faiz artışı hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise faizleri artırmamız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

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