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Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

10.03.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi

Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Haftanın merakla beklenen kararı Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklandı. Uzun süredir faiz oranını sıfır seviyesinde tutan ECB, mart ayında da faizleri değiştirmedi.

Piyasaların beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 5,8, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,7 olarak açıklandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı TSI 16.30'da başlayacak.

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