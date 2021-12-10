Son Dakika: Piyasalar merakla bekliyordu! ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetti. Söz konusu rakam 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi.

Aylık bazda bakıldığında ise enflasyonun yüzde 0,8 olarak kaydedildiği görüldü.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 6,8 artması yönündeydi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİ FİYATLARINDA

Ülkede TÜFE, kasımda yıllık bazda yüzde 6,8 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösteren yıllık enflasyon, ekimde de yıllık bazda yüzde 6,2 artmıştı.

Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar kasımda da tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam etti. Bu dönemde en yüksek artışı gösteren enerji endeksi, aylık yüzde 3,5 ve yıllık yüzde 33,3 arttı.

ÇEKİRDEK ENLFASYON BEKLENTİLER DAHİLİNDE GERÇEKLEŞTİ

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise kasımda aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerle paralel bir seyir izledi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 4,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE ekimde, aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,6 artmıştı.

Analistler, enflasyonun art arda 9 ay boyunca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini, küresel emtia rallisi, artan talep, ücret baskıları, tedarik zinciri aksamaları ve geçen yıla göre düşük baz etkisinin fiyatları yukarı çekmeye devam ettiğini belirtti.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gram altın fiyatları ABD'nin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bir rekor daha kırdı. Kurdaki yükselişin etkisiyle 798 lirayı gördü.

Ons altın 1.772 dolardan 1.782 dolara kadar yükseldi.



