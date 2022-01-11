Son dakika... Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan mesajı

AYRINTILAR GELİYOR

ÇAVUŞOĞLU: KAZAKİSTAN'A TAM DESTEK VERİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi: "Millet olarak Kazakistan'daki gelişmelerden büyük üzüntü duyduk. Türk devletleri ailesi olarak, Kazak kardeşlerimizle dayanışma halindeyiz.

"Durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkede istikrarın yeniden tesisi için Kazakistan'a desteğimiz tamdır.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda aramızdaki toplam ticareti yüzde 10 seviyesine çıkartmalıyız.

"İçinden geçilen bu krizin Kazakistan'ın dengeli dış politikasına zarar vermeyeceğini umuyoruz. Biz jeopolitik rekabetin değil, iş birliğinin aktörleriyiz. Barış olan memlekette bereket olur."

PROTESTOLAR YENİ YILLA BİRLİKTE BAŞLADI

Ülkedeki kitlesel protestolar Ocak ayı başlarında, insanların artan gaz fiyatlarına karşı çıkmak için sokaklara çıkmasıyla başladı. Huzursuzluk daha sonra diğer şehirlere yayıldı ve polisle şiddetli çatışmalar, yağma, kundakçılık ve vandalizm ile sonuçlandı.

Kazakistan'ın eski başkenti ve en kalabalık şehri Almatı'da yüzlerce kişi belediye başkanının ofisine ve eski cumhurbaşkanlığı konutuna baskın düzenledi. Polis memurlarına ve askerlere yönelik çok sayıda saldırı haberi geldi.

Tokayev, şiddeti durdurmak ve düzeni yeniden sağlamak için barış gücü gönderen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (CSTO) yardım istedi.



