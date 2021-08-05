FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Son Dakika: Venezuela para birimi bolivardan altı sıfır atıyor

Son Dakika: Venezuela para birimi bolivardan altı sıfır atıyor

05.08.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Venezuela para birimi bolivardan altı sıfır atıyor. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre değişiklik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Son Dakika: Venezuela para birimi bolivardan altı sıfır atıyor

Geçtiğimiz aylarda Bloomberg'te yer alan haberde Venezuela'nın para birimi bolivardan altı sıfır atmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomisi hiper enflasyon altında ezilen Venezüella'da tamamen değersizleşen para birimi bolivardaki 6 sıfır atılacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre değişiklik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

1 Ekim'de aynı zamanda yeni para birimi Dijital Bolivar da kullanılmaya başlanacak. Venezüella, Şubat 2018'de dünyanın ilk devlet destekli kripto parası Petro'nun satışına başlamıştı.

Küresel gıda fiyatları temmuzda da düştüKüresel gıda fiyatları temmuzda da düştü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Mucize! Ağaç kovuğuna girerek kurtulduMucize! Ağaç kovuğuna girerek kurtuldu
Fed yetkililerinden çarpıcı faiz tahmini!Fed yetkililerinden çarpıcı faiz tahmini!
Anahtar Kelimeler:
Venezuela
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı

Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

Türk üretimi iç çamaşırı için 2 bin 200 kişi geldi

Türk üretimi iç çamaşırı için 2 bin 200 kişi geldi

Desteğin detayları belli oldu! Limit yükseldi

Desteğin detayları belli oldu! Limit yükseldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.