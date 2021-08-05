Son Dakika: Venezuela para birimi bolivardan altı sıfır atıyor

Geçtiğimiz aylarda Bloomberg'te yer alan haberde Venezuela'nın para birimi bolivardan altı sıfır atmaya hazırlandığı belirtilmişti.
Uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomisi hiper enflasyon altında ezilen Venezüella'da tamamen değersizleşen para birimi bolivardaki 6 sıfır atılacak.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre değişiklik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.
1 Ekim'de aynı zamanda yeni para birimi Dijital Bolivar da kullanılmaya başlanacak. Venezüella, Şubat 2018'de dünyanın ilk devlet destekli kripto parası Petro'nun satışına başlamıştı.
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