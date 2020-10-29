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Suudi Arabistan'ın bütçesi 49,2 milyar dolar açık verdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2020 13:57 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın, Kovid-19 salgınında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle genel bütçe gelirleri 2020'nin ilk dokuz aylık döneminde yüzde 24 düşerek 144,4 milyar dolar oldu.

Suudi Arabistan'ın bütçesi 49,2 milyar dolar açık verdi!

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Suudi Arabistan'ın bütçesi 2020'nin ilk dokuz ayında 49,2 milyar dolar (184,11 milyar riyal) açık verdi.

Buna karşın devlet giderleri, ilk 9 aylık dönemde yüzde 3 düşerek 193,6 milyar dolar olarak kayda geçti.

Ülkede geçen yılın aynı dönemine ait bütçe 190,3 milyar dolardı.

Bütçedeki daralmaya, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün bir sonucu olarak, ülkenin petrol gelirlerinde yıllık yüzde 33 düşüşün sebep olduğu kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 sebebiyle alınan tedbirler sonucu petrol dışı gelirlerin de yüzde 5 azaldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın, 2019 sonunda 180,8 milyar dolar olan kamu borçlarının da bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 25 artarak 226,14 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre Suudi Arabistan, 2021 yılında bütçe açığının 145 milyar riyale, yani GSYİH'nın yaklaşık yüzde 5,1'ine ulaşmasını bekliyordu.

Ülke daha önce 2020 bütçe açığının yaklaşık 300 milyar riyale yani GSYİH'nın yüzde 12'sine ulaşacağını tahmin etmişti.

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