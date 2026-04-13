'Talep fazla' Rusya'dan Avrupa'ya gaz tedarikinde yeni mesaj

Rusya, Avrupa'ya doğal gaz tedariki konusunda kapıyı tamamen kapatmadı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, alternatif pazarlara yapılan sevkiyatların ardından elde kalan gaz olması durumunda Avrupa'ya satışın sürdürülebileceğini açıkladı.

"GAZ VAR, TALEP FAZLA"

Rus basınına konuşan Peskov, küresel talebe dikkat çekerek, "Gazdan arta kalan olursa neden olmasın? Şu anda bol miktarda gazımız var. Ancak alternatif pazarlar oldukça açgözlü ve yüksek miktarda talepte bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR TİCARET ORTAĞINDAN NEDEN VAZGEÇİLSİN?"

Peskov ayrıca Avrupa ile ticari ilişkilerin tamamen kesilmesinin rasyonel olmadığını vurgulayarak, "Böyle bir ticaret ortağından neden vazgeçilsin? Bu tamamen pragmatik bir yaklaşım" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin Rus petrolü ve gazını kademeli olarak yasaklama kararına da değinen Peskov, bu adımın sorgulanması gerektiğini belirtti.

AVRUPA RUS LNG'SİNE DEVAM EDİYOR

Verilere göre Avrupa, yılın ilk çeyreğinde Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımlarını sürdürdü. Novatek'in Yamal LNG tesisinden gönderilen sevkiyatların büyük bölümü Avrupa tarafından satın alındı.

Ocak-Mart döneminde Batı Sibirya'daki Yamal Yarımadası'ndan gönderilen 71 LNG kargosunun 69'u Avrupa'ya gitti. Sadece mart ayında 25 kargo teslim edilirken, toplam hacim 1,8 milyon ton olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Avrupa'nın Yamal LNG alımları yüzde 17 artarak toplamda 5 milyon tona ulaştı.

ALTERNATİF ARAYIŞI ZORLAŞIYOR

Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığı azaltma çabalarına rağmen, rekabetçi fiyatlarla alternatif kaynak bulmakta zorlandığı belirtiliyor. Bu durum, Rus LNG'sine olan talebin devam etmesine neden oluyor.

Peskov, Avrupa'nın Rus gazı olmadan da arz güvenliğini sağlayabileceğini savunarak,

"Avrupa ve Orta Doğu'da çok sayıda gaz sıvılaştırma tesisi var. Bu piyasa canlı bir organizma gibi çalışıyor" dedi.