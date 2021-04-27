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Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kâr: Bitcoin de sattı

27.04.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdiye kadarki en yüksek araç üretimi ve teslimatını gerçekleştiren şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 arttı. Tesla ayrıca elindeki Bitcoin'in bir kısmını satarak 272 milyon dolar gelir elde etti.

Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kâr: Bitcoin de sattı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 438 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Tesla, 2021'in ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artışla 10,4 milyar dolara yükseldi. Şimdiye kadarki en yüksek araç üretim ve teslimatı gerçekleştirdiğini duyuran şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 5,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net kârı ise yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2638 artarak 438 milyon dolara çıktı. Tesla'nın net kârı geçen yılın ilk çeyreğinde 16 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ilk çeyreğinde 0,23 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın ilk çeyreğinde 0,93 dolar olarak kaydedildi.

Tesla, ocak-mart döneminde küresel çapta 184 bin 800 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

BİTCOİN SATTI

Tesla, Şubat ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin (BTC) yatırımı yapmıştı. Şirketin finansal yöneticisi Zach Kirkhorn, Tesla'nın elindeki BTC'lerin yüzde 10'unu nakite çevirdiğini aktardı.

Kirkhorn, Tesla'nın satıştan 272 milyon dolar kazandığını aktardı. Alış fiyatı ve vergilerden sonra Tesla'nın BTC'den net olarak 101 milyon dolar kar ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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