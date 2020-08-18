Türk Lirası'nın değeri düşmeye devam edecek mi? Dev bankanın lira tahmini!

Uzun süredir Türk Lirası'nın değer kayb etmesinin ardından Bank of America'nın (BofA) Pazartesi günü yayınladığı haftalık küresel araştırma notunda Türk Lirası'na ilişkin değerlendirmede bulunarak, liranın değerinin altında olmadığını belirtti. Bank of America daha sonra lira tahmininde de bulundu. Peki Türk Lİtası değer kaybetmeye devam edecek mi? İşte dev bankanın lira tahmini!

TÜRK LİRASI DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Pandemi döneminin ardından AB ülkelerinin teşvikleriyle ekonomiyi etkileyen hareketlilik karşısında lira değer kaybetmeye başlamıştı. Peki lira değer kaybetmeye devam edecek mi? BofA açıklamasında liranın daha fazla zayıflayacağı tahmininde bulundu.

Bank of America Türk Lirası'na ilişkin açıkladığı notta: cari işlemler açığının yeniden gündeme gelmesi dikkate alındığında liranın değerinin altında olmadığı belirtilen notta, “Biz parasal koşulların bir miktar sıkılaştırılmasına karşın liranın daha fazla zayıflamasını bekliyoruz.” dendi.

BofA'nın değerlendirmesinde “Cari açığı dengeye getirmenin yüzde 10'luk bir reel efektif kur ayarlaması gerektireceğini tahmin ediyoruz.” şeklinde görüş bildirildi.