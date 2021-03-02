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Türkiye, Azerbaycan'dan sıfır gümrük vergisiyle gıda ürünleri ithal edecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2021 11:41 | Son Güncelleme

Azerbaycan'dan ithal edilecek ürünler arasında peynir, çay, bitkisel yağ, şeker, ve şarap gibi ürünler bulunuyor.

Türkiye, Azerbaycan'dan sıfır gümrük vergisiyle gıda ürünleri ithal edecek!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye ile Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşması uyarınca Azerbaycan'dan ithal edilecek bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları açıklandı.

Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalata gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak.

SIFIR GÜMRÜK VERGİSİ İLE ALINACAK GIDALAR

Azerbaycan'dan bazı gıda ürünlerinin ithalatı için açılan tarife kontenjanının detayları şöyle:

"Bazı peynir çeşitleri için 100 ton, bazı meyve çeşitleri için toplam 39 bin ton,
siyah çay için 300 ton, ayçiçeği tohumu yağı için 5 bin ton, bazı hayvansal ve bitkisel yağlar için 2 bin 500 ton, şeker ve şeker mamulleri için 5 bin ton, kakao ve kakao müstahzarları için bin 250 ton, konserve sebze ve meyve için 750 ton, çeşitli meyve püreleri için 3 bin ton, elma suyu için 2 bin ton ve şarap için 9 bin hektolitre."

Tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ve başvuru esasları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Ticaret Bakanlığı'nca tebliği ile düzenlendi.

Kota dağıtımında; Et ve Süt Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin tahsisat önceliği bulunuyor.

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