Türkiye’de kahve fiyatları uçuyor! Starbucks, Türkiye’ye zam yaptı: Çin’de indirim uyguladı!

Türkiye’de art arda zamlarla gündeme gelen Starbucks, Çin’de ise fiyat indirimine gitti. ABD merkezli kahve zinciri, yoğun rekabet ve deflasyon baskısı altındaki Çin pazarında ürün fiyatlarını ortalama 5 yuan (27,5 TL) düşürme kararı aldı.

ÇİN’DE REKABET ARTIYOR

Çin, 7 bin 685 mağazayla ABD’nin ardından Starbucks’ın en büyük ikinci pazarı konumunda. Ancak ülkede kahve sektöründe yerel markalarla rekabet giderek artıyor. Şanghay’da bir küçük boy Americano Starbucks’ta 27 yuan (148 TL) fiyatla satılırken, yerel rakiplerden Manner’da 82 TL, Luckin’de ise orta boy Americano 77 TL’ye sunuluyor. Bu fiyat farkı, Starbucks’ın pazar payını koruma stratejisini zorlaştırıyor. Şirket, indirimle müşteri kaybını önlemeyi ve rekabette avantaj sağlamayı hedefliyor.

DEFLASYON BASKISI VE EKONOMİK DİNAMİKLER

Çin’de son dönemde zayıf talep ve arz fazlası, birçok sektörde indirim yarışını tetikledi. Mayıs ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 0,1 düşerek deflasyon baskısını ortaya koydu. Özellikle otomotiv, gıda ve içecek sektörlerinde fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. Starbucks’ın indirim hamlesi, bu ekonomik koşullara uyum sağlama çabası olarak görülüyor.

TÜRKİYE’DE ZAM FURYASI

Türkiye’de ise Starbucks, artan maliyetler ve enflasyon gerekçesiyle sık sık zam yapıyor. Son yıllarda kahve fiyatlarındaki artışlar, tüketiciler arasında tepkilere neden oldu. Bir bardak kahvenin fiyatı, ürün ve boyuta göre 50 TL’yi aşabiliyor. Bu durum, Türkiye’deki müşterilerin Starbucks’ı “lüks” bir marka olarak algılamasına yol açıyor.