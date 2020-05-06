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Ünlü yatırımcı Mark Mobius: Kriz Türkiye'ye fırsat

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2020 15:27 | Son Güncelleme

Ünlü yatırımcı Dr. Mark Mobius, Covid-19 krizinde Türkiye’nin küresel ticarette konumunu güçlendirebileceğini, yatırımlardan tedarik zincirlerine, petrol fiyatlarından hisselere krizin Türkiye için birçok alanda fırsat sunduğunu söyledi.

Ünlü yatırımcı Mark Mobius: Kriz Türkiye'ye fırsat

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) “#Korona Sonrası Dünyada Türkiye için Kazanma Stratejileri" başlıklı Transatlantic Talks toplantı dizisine konuk olan ünlü yatırımcı Dr. Mark Mobius, Covid-19 salgını nedeniyle küresel ticarette dengelerin değişeceğini belirterek Türkiye için bu krizde birçok fırsat olduğunu belirtti.

ÇİNLİ ÜRETİCİ TÜRKİYE’YE GELEBİLİR

Çinli üreticilerin ticaret savaşından korunmak için Çin dışına çıktığını belirten Mobius “ABD de tedarik zincirini çeşitlendiriyor. Burada Türkiye için fırsatlar var. Çinli üreticiler Türkiye’ye gelebilir, Türkiye ABD'ye ihracatını artırabilir ve ABD'nin tedarik zincirine daha fazla girebilir” diye konuştu.

TÜRKİYE ABD’NİN TEDARİK ZİNCİRİNE GİREBİLİR

Dünya gazetesinin haberine göre, küreselleşmenin zayıflamadığını aksine güçlendiğini belirten Mobius, “Küreselleşmenin bittiği söyleniyor aksine ülkeler daha iyi iletişim içinde. ABD-Çin ticareti her halükarda hep devam edecek. Ama ABD haklı, ikili dengede açık çok fazla. O yüzden ABD’nin tedarik zinciri çeşitlenecek. Türkiye de bu arada girmeli tedarik zincirine” değerlendirmesini yaptı.

ABD İLE STA OLMAMASI İÇİN NEDEN YOK

Türk diplomatların ABD ile ilişkileri de - özellikle de ticaret alanında - iyileştirmesi gerektiğini belirten Mobius, “STA anlaşması ya da Gümrük Birliği gibi bir anlaşma için bile görüşebilir. Olmaması için hiçbir neden yok. Türkiye’nin ABD'ye ABD'de yüksek miktarda üretilemeyen ve ihraç edebileceği çok şey var” dedi.

GAP GİBİ DEV BİR İSTİHDAM PROJESİ YATIRIM GETİRİR

Swap anlaşması yapılmadığı ve IMF’ye başvuran ülke sayısının giderek arttığı bir ortamda yatırımcı güveninin nasıl tashih edilebileceğine ilişkin soruya ise Mobius “GAP projesine benzer dev bir istihdam ve altyapı projesi yapılmalı. Türkiye bunu kendi finanse edebilir, ekonomiyi büyüteceği için yabancı yatırım da gelir” yanıtını verdi.

TÜRKİYE PETROL STOKLASIN

Petrol fiyatlarının bir yıla düzeleceğini ve düşüşün Türkiye gibi ithalatçı ülkeler için muhteşem olduğunu belirten Mobius “Türkiye imkanı kaynağı varsa stoklayabildiği kadar petrol stoklasın” dedi.

TÜRK VARLIKLARINDA ALIM FIRSATI

Türk varlıklarına ilişkin ise Mobius ‘ayı piyasası bitmiş görünüyor’ dedi ve Türkiye’de tüm ayı piyasalarının ‘alım fırsatı’ olduğuna dikkat çekerek “Bu kriz de tüm krizler gibi bitecek. Türkiye’de çok ayı piyasası gördük ve hep alım fırsatıydı. Şu anda Türkiye’de borsa boğaya dönmüş görünüyor. Düşüşler tabii ki olacaktır ama alım fırsatları var” dedi.

BOL LİKİDİTE HİSSELERE YARAYACAK

Bol likiditenin hisse fiyatlarını yükselteceğini öngören Mobius, “Hisselerde fiyatlar yükselecek buna karşı en iyi koruma da hisse almaktır. Rekabetçi olmayan şirketler silinecek. İflaslar olacak. Bazı sektörlerde konsolidasyon. Altın favorim, her portföyde en az yüzde 10 altın olmalı” dedi. Hisselerde sektörel tavsiteleri sorulduğunda ise Mobius “Sağlık, hastane, test, tıbbi ekipman çok büyük ilgi görecek.

Sağlıklı gıda, diyet egzersiz programları gibi sağlıklı yaşam ürün ve hizmetleri de keza öyle. Türkiye özelinde ise tüm bunların yanı sıra ihracat yapabilen ve teknolojiye ayak uydurabilen geleneksel şirketleri izlemek gerek” yanıtını verdi.

TAİK’TEN ABD İLE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, moderatörlüğünü TAİK ATC Komite Başkanı Çağlan Mursaloğlu’nun yaptığı toplantıda “Çin’in Afrika kıtasında giderek artan ekonomik etkisini yavaşlatmak için Türkiye ABD ile birlikte çalışabilir” değerlendirmesini yaptı.

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