Ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın uyarısı

Koronavirüs salgınının oluşturduğu ekonomik dalgalanma sürecinde altın hızlı bir şekilde değer kazandı.

Onsu 2.000 doların üzerine çıkan altın yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ancak ünlü yatırımcı Mark Mobius altın almakta çok hızlı davranılmaması konusunda uyarıyor.

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Mobius, Financial News'e verdiği röportajda altın alacak yatırımcıların fiyatlarda düzeltme beklemesi gerektiğini belirtiyor. Bu düzeltme altının değerinin yüzde 10 oranında düşmesi anlamına geliyor.

Mobius röportajında, "En güvenli yatırımlar hisse senetleri ve altın gibi değerli metaller. Fakat fiyat düzeltesi oluşana kadar altın ya da değerli metal alınmasını tavsiye etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Altının fiyatı corona virüs krizi sürecinde oluşan piyasa dalgalanmaları nedeniyle bu yaz tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Pazartesi günü Warren Buffett’nin şirketi Berkshire Hathaway altın madenciliği şirketi Barrick Gold'un hisselerini satın alarak fiyatları yukarıya çekmişti.