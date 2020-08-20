FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın uyarısı

Ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü yatırımcı Mark Mobius, altın alımı için doğru zaman olmadığını belirtti. Mobius şu anda güvenli yatırımın güçlü bilançoları olan hisse senetleri olduğunu ifade etti.

Ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın uyarısı

Koronavirüs salgınının oluşturduğu ekonomik dalgalanma sürecinde altın hızlı bir şekilde değer kazandı.

Onsu 2.000 doların üzerine çıkan altın yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ancak ünlü yatırımcı Mark Mobius altın almakta çok hızlı davranılmaması konusunda uyarıyor.

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Mobius, Financial News'e verdiği röportajda altın alacak yatırımcıların fiyatlarda düzeltme beklemesi gerektiğini belirtiyor. Bu düzeltme altının değerinin yüzde 10 oranında düşmesi anlamına geliyor.

Mobius röportajında, "En güvenli yatırımlar hisse senetleri ve altın gibi değerli metaller. Fakat fiyat düzeltesi oluşana kadar altın ya da değerli metal alınmasını tavsiye etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Altının fiyatı corona virüs krizi sürecinde oluşan piyasa dalgalanmaları nedeniyle bu yaz tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Pazartesi günü Warren Buffett’nin şirketi Berkshire Hathaway altın madenciliği şirketi Barrick Gold'un hisselerini satın alarak fiyatları yukarıya çekmişti.

Altın fiyatları salı günü 2.000 dolar seviyesine tekrar ulaştı fakat 19 Ağustos'ta ABD Merkez Bankası’nın politika toplantısına dakikalar kala yüzde 2 gerileyerek çarşamba gününü onsu 1.963 dolar seviyesinde geçirdi.

Mobius yatırımcıların hangi yatırımlarda güvende hissedeceğine ilişkin sorulan soruya, "Güçlü bilançoları olan ve gelirlerini arttıran şirketlerin hisseleri en iyisi" şeklinde yanıt verdi.

Geçtiğimiz hafta ABD başkanlık seçimlerine ilişkin de bir demeç veren Mobius Biden’ın zaferinin felaket olacağını dile getirmişti. Mobius, Trump galibiyetinin borsayı canlandırıp canlandırmayacağı sorusuna ise olumlu yanıt vererek, "Onun amacı insanları işlerine tekrar geri getirmek, işsizliği azaltmak ve genel olarak ekonomiyi canlandırmak" sözlerine yer vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Annelere toplamda 1.000 TL'ye varan destek!Annelere toplamda 1.000 TL'ye varan destek!
Johnson Johnson, 6,5 milyar dolara Momenta'yı satın alıyorJohnson Johnson, 6,5 milyar dolara Momenta'yı satın alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
‘Türkiye için bir eksen değişikliği olacak’
‘Türkiye için bir eksen değişikliği olacak’
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
Dolar düşüşe geçti!
Dolar düşüşe geçti!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
"Liranın daha fazla zayıflamasını bekliyoruz.”
"Liranın daha fazla zayıflamasını bekliyoruz.”
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
'İflaslar sonbaharda artacak'
'İflaslar sonbaharda artacak'
İngiltere ekonomisi 11 yıl sonra ilk kez resesyonda
İngiltere ekonomisi 11 yıl sonra ilk kez resesyonda
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Johnson Johnson, 6,5 milyar dolara Momenta'yı satın alıyor
Johnson Johnson, 6,5 milyar dolara Momenta'yı satın alıyor
Almanya’da finans kuruluşuna 'vergi baskını'
Almanya’da finans kuruluşuna 'vergi baskını'
ECB: AB bankalarında toparlanma 2022'den önce olmaz
ECB: AB bankalarında toparlanma 2022'den önce olmaz
Nestle, ABD’li şirketi satın alıyor
Nestle, ABD’li şirketi satın alıyor
Marks & Spencer 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Perakende devi 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.