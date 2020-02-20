Victoria's Secret, Sycamore çoğunluk hissesini Sycamore Partners'a 1.1 milyar dolara satıyor

ABD'li perakende şirketi Limited Brands (L Brands), dünyaca ünlü iç markası Victoria’s Secret’ın 1,1 milyar dolar değerindeki yüzde 55’lik hissesini bir Sycamore Partners'a satmak üzere anlaştı.

L Brands'ten yapılan açıklamada uzun süredir şirketin CEO'su olarak görev yapan Leslie Wexner'ın da bu işlem tamamlandıktan sonra görevini bırakacağı ve onursal başkan olacağı açıklanmıştı.

Ohio merkezli The Columbus firması Sycamore Partners'in Victoria's Secret'ın yüzde 55'ine sahip olacağını ve şirketi ortaklık şirketi statüsüne geçireceğini söyledi. L Brands bu ortaklıktayüzde 45 hisse sahibi olacak.

