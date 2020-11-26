Walt Disney 32 bin kişiyi işten çıkarıyor

Koronavirüs salgını, dünya genelinde eğlence parklarına da darbe vurdu. Ziyaretçi sayıları tarihi seciyelere gerileyen Walt Disney, birçoğu eğlence parklarından olmak üzere toplamda 32 bin çalışanını işten çıkaracak.

Koronavirüs salgınından dolayı müşteri sayısının sınırlı kalması nedeniyle zor durumda olan şirket Eylül'de 28,000 olacağını söylediği işten çıkarma sayısını artırdı.

Disney, Menkul Değerler ve Döviz Komisyonu ile hazırladığı belgede işten çıkarmaların 2021'in ilk yarısında yapılacağını belirtti.

KAYNAK:REUTERS

