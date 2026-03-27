'Yıllardır görülmemiş sistematik bir şok' Gıda tedarikinde korkutan uyarı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Başekonomisti Máximo Torero, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli bir kapanmanın küresel gıda arzında "Yıllardır görülmemiş sistematik bir şok" yaratabileceğini belirtti.

Begüm Özkaynak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Başekonomisti Máximo Torero, Hürmüz Boğazı'ndaki olası uzun süreli kapanmanın küresel gıda sistemi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini belirtti. Torero, bu durumun "Yıllardır görülmemiş sistematik bir şok" anlamına gelebileceğini ifade etti.

TANKER TRAFİĞİNDE SERT DÜŞÜŞ

Torero, boğazdan geçen tanker trafiğinin yüzde 90'dan fazla azalmasının, dünya genelinde üreticiler üzerinde maliyet baskısını artırdığını vurguladı. Bu durumun özellikle tarım sektöründe zincirleme etkiler yaratabileceğine dikkat çekildi.

FAO'ya göre mevcut koşullarda küresel gıda stokları yeterli seviyede bulunuyor. Ancak kesintilerin sınırlı kalması halinde bu dengenin korunabileceği belirtiliyor.

3 AY UYARISI: RİSK BÜYÜYEBİLİR

Torero, kesintilerin üç ay veya daha uzun sürmesi durumunda mevcut dengelerin bozulabileceğini ifade etti. "Bu sadece bir enerji şoku değil" diyen FAO başekonomisti, aynı zamanda küresel gıda güvenliği açısından da ciddi riskler oluşabileceği uyarısında bulundu.

