Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Öte yandan Fed'den dün yapılan açıklamaya göre, Banka, 2020'de yeni tip koronavirüs salgınının etkilerini hafifletmek için alınan özel sektör tahvillerini satmayı planlıyor. Analistler, 2020'nin aralık ayında bu pencerenin zaten kapatıldığını belirterek, bu kararın politika değişikliği anlamına gelmediğini ve toplam tutarın yaklaşık 14 milyar dolar ile sınırlı olduğunu bildirdi.

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin nisanda gerçekleştirdiği toplantısına ilişkin tutanakların, bazı yetkililerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koyması sonrası bazı Fed yetkililerinin, konuşmalarında bu konuyu gündemde tutmaları dikkati çekiyor.

Artan enflasyon endişeleri ile Fed'in parasal genişlemede yolun sonuna geldiği ve varlık alımlarının azaltılmasının tahminlerden daha önce başlayabileceğine ilişkin tartışmalar artık daha yüksek sesle yapılıyor.

Fed'in dün yayımlanan Bej Kitap Raporu'nda, ABD ekonomisinin mayısta ılımlı bir hızla genişlediği belirtilerek, artan fiyat baskılarının ise özellikle girdi maliyetleri tarafında güçlü bir şekilde hissedildiği kaydedildi.

Bugün Asya'da açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 46,5, Çin'de ise 55,1'e geriledi. Verilerin ekonomilerdeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret etmesine karşın Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Avro/dolar paritesi ise 1,2160-1,2230 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından 1,22'nin hemen altında dengelendi.

Avrupa borsalarında da dün alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 yükseliş kaydetti.

Bu gelişmelerle dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi tekrar yüzde 1,60'ın altına gerilerken, New York borsasında ise sınırlı yükselişler görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,14 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALARIN GÖZÜ ENFLASYON VERİSİNDE

Yurt içinde, dün 1.418 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kaybederek günü 1.430,73 puandan tamamladı. Dün yüz 0,65 artışla 8,5926'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5970 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra Fed yetkilileri ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,39 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun, yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor.