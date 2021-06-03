Mayıs ayı enflasyon rakamları ne olacak? İşte ekonomistlerin anket sonuçları

Kur, Şubat ortasından beri önce ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle arttı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasıyla ise TL, dolar karşısında daha da değer kaybetti.

Enflasyon, Nisan'da bir önceki aya göre %1.68 olurken, yıllık bazda %17.14 ile 2019 ortasından beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Yılsonu enflasyon tahminleri ise yukarı yönlü revizyonlarla birlikte neredeyse %15 seviyesine ulaşmış durumda. Yıl sonu tahmin medyanı Ocak'taki Reuters anketinde %10.80 seviyesinden yükselişe geçmişti. Yukarı yönlü revizyonlar Mart ayı itibarıyla belirginleşmişti ve halen de devam ediyor.

Ekonomistler ise bu yükseliş sonrasında yılsonu TÜFE tahminlerini yukarı çekmiş bulunuyor. Tahminler %11.70 ila %15.50 arasında değişirken medyan %14.90 seviyesinde bulunuyor.

EKONOMİSTLERİN YIL SONU TAHMİNİ

Ayrıca ekonomistler TL'deki değer kaybının yeni enflasyon baskısı da yaratacağını bu nedenle yıl sonu tahminini daha da yukarı revize edebileceklerini söylüyorlar.

Bu revizyonlarda TCMB'nin politika faizini bir an önce indirmek isteyeceği beklentileri de rol oynuyor. Ancak bu beklentilere rağmen TCMB henüz faiz indirimine gitmiş ya da önümüzdeki dönem için bu yönde bir sinyal vermiş değil.

Merkez Bankası ise yılsonu enflasyon beklentisini Nisan enflasyon raporunda %9.4'ten %12.2'ye çekmişti. Raporun sunumunda Başkan Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun Nisan ayında %17'yi aşarak zirveye ulaşacağı daha sonra aşağı yönlü hareket edeceğini söylemiş olsa da piyasa beklentileri enflasyonun Mayıs'ta hatta belki Haziran'da yükselmeye devam edeceği yönünde.

Ancak TCMB'nin son iki PPK açıklamasında sıkı politikaya dair iki kilit cümleyi metinden çıkarması bazı ekonomistler tarafından gelecek aylarda bir faiz indirimine zemin hazırladığı yönünde algılanmıştı.