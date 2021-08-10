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Yüzde 1.5 zam önerildi! Alman makinistler greve gitti

10.08.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deutsche Bahn, GDL üyelerine gelecek yıl için yüzde 1,5 ve Mart 2023’te ise yüzde 1,7 zam teklif etmişti.

Yüzde 1.5 zam önerildi! Alman makinistler greve gitti

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde grev kararı aldı.

ÜYELERİN YÜZDE 95'İ GREVE GİTTİ

GDL Başkanı Claus Weselsky, Frankfurt’ta düzenlediği basın toplantısında, sendika üyelerinin yüzde 95’inin greve giderek, Alman Demiryolları’nın yük ve yolcu trenlerinde iş bırakma eylemlerini onayladığını bildirdi.

Alman Demiryolları’nın yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakma eyleminin bu akşam saat 19.00’dan, yolcu trenlerindeki makinistlerin ise çarşamba günü sabah 02.00’den itibaren başlayacağını hatırlatan Weselsky, iş bırakma eylemlerinin 13 Ağustos Cuma sabah saat 02.00’ye kadar süreceğini kaydetti.

Weselsky, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "İnsanlarımız herkes gibi çalıştı. Bu yüzden yeterli bir ücret artışına hakları var. Ülkemizdeki demir yolu işçileri usanmış durumda." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi ve sel felaketinden etkilenen Deutsche Bahn, GDL üyelerine gelecek yıl için yüzde 1,5 ve Mart 2023’te ise yüzde 1,7 zam teklif etmişti.

Sendika, bunu yeterli bulmayarak, makinistler için 28 aylık toplu iş sözleşmesi dönemi için ücretlere yüzde 3,2 zam ve 600 avro korona primi ödenmesini talep ediyor.

Bugün başlayacak iş bırakma eyleminin, şehir içi, şehirlerarası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğinden dolayı hafta boyunca ülke çapında tüm demir yolu ulaşımının aksaması bekleniyor.

Bir kamu şirketi olan Alman Demiryolları her gün yaklaşık 860 uzun mesafe ve 20 binden fazla şehir içi treni işletiyor. Kovid-19 salgını ekonomik olarak sıkıntılı olan kamu şirketini kötü yönden etkilerken , 2021'in ilk yarısında vergi sonrası zararı 1,4 milyar avro olmuştu. Alman Demiryolları’nın net finansal borcu ise 32 milyar avroya yükselmişti.

Alman Makinistler Sendikası’na (GDL) üye makinistler ücret artışı talebiyle 2014 ve 2015'te sekiz kez greve gitmişti.

2015’te 138 saat süren grev nedeniyle Alman ekonomisi milyonlarca avro zarara uğramıştı.

Kaynak: AA

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Almanya
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