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Zenginlerden hükümetlere çağrı: Zenginlere yönelik vergileri artırın

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2020 17:49 | Son Güncelleme

Dünyanın en zenginleri içerisinde yer alan 83 kişi, hükümetlere seslenerek Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri ile mücadele edilebilmesi için zenginlere yönelik vergilerin artırılması gerektiği çağrısında bulundu.

Zenginlerden hükümetlere çağrı: Zenginlere yönelik vergileri artırın

Dünyanın en zenginleri içerisinde yer alan 83 kişi, hükümetlere seslenerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri ile mücadele edilebilmesi için zenginlere yönelik vergilerin artırılması gerektiğini belirtti.

Aralarında Emmy ödüllü belgesel yapımcısı ve The Walt Disney Company’nin kurucu ortağı Roy O. Disney’in torunu Abigail Disney, dondurma ve şekerleme zinciri Ben & Jerry’s’in kurucusu Jerry Greenfield ve İngiliz senarist, yapımcı ve yönetmen Richard Curtis’in bulunduğu 83 zengin ortak bir açık mektupla hükümetlerden zenginlere yönelik vergi artışı uygulanmasını talep etti.

Mektupta, “Bizler yoğun bakım ünitelerinde hastalara bakanlar değiliz. Bizler hastaları ambulanslarla hastanelere taşıyanlar değiliz. Bizler market raflarını dizen, insanların kapısına yiyeceklerini ulaştıranlar değiliz. Fakat bizim paramız var. Hem de çok. Bu paraya şu anda çok ciddi şekilde ihtiyaç var ve ileriki yıllarda da ihtiyaç olacak.” ifadelerine yer verildi.

Salgının ekonomik etkilerinin onlarca yıl sürebileceği vurgulanan mektupta, yarım milyardan fazla insanın yoksulluğa sürüklenebileceği kaydedildi.

Mektupta, “Hükümetlerin liderleri gerekli finansmanı bulmak için sorumluluk almalı ve bu kaynakları adil bir şekilde harcamalı.” ifadesine yer verildi.

KAYNAK:AA

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