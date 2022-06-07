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0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! 3 bakanlık ortak çalışmaya başlıyor: 50 bin liraya kadar…

07.06.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşük kredi faizli ve 60 ay vade imkanı sunan destek paketini dünkü Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 0,99 kredi faiz oranı ile sunulacak destek paketi binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere 50 bin liraya kadar olan kısım için geçerli olacak. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise 3 bakanlığın konuya ilişkin çalışma başlatacağını duyurdu. İşte bina yalıtımı için düşük faizli kredi desteğine ilişkin son dakika haberinin detayları…

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! 3 bakanlık ortak çalışmaya başlıyor: 50 bin liraya kadar…

Dün ekonomi gündemi oldukça hareketli bir günü geride bıraktı. Kritik Kabine Toplantısı sonrasında kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge dahil, birçok destek paketinin müjdesini verdi. Erdoğan, "Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz" dedi. İşte 0,99 kredi faizli ve 60 ay vade imkanı sunan desteğe ilişkin son dakika haberinin detayları...

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Erdoğan konuşmasında son dönemdeki hayat pahalılığına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketiyle ilgili de bilgi verdi. Buna göre binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başında 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli 0,99 faizle kredi imkanı sağlanacak.

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"DETAYLARI BAKANLIK AÇIKLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "Yalıtımlı konut sayısını arttırmak için yeni bir çalışma başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başında 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli 0,99 faizle kredi imkanı sağlanacak. Hem aile bütçesine hem devlet bütçesine olumlu katkısı olacağına inandığım bu paketle ilgili detaylar ilgili bakanlıklarımız tarafından karşılanacaktır."

3 BAKANLIK ORTAK ÇALIŞACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtımı"na ilişkin Bakanlarımız Nureddin Nebati ve Murat Kurum ile çalışmalarımıza başladık. Hanelerde enerji verimliliğini yaygınlaştıracak kampanya ile hem hane hem de ülke bütçesine önemli katkılar sunacağız inşallah" bilgisini paylaştı.


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Okuyucu Yorumları 58 yorum
Harika faize karşıyız faizle iş yapıyoruz tebrik ediyorum
çekse krediyi ne ile ödeyecek vatandaşın neyi kaldı neyinini haczedeceksiniz zengini zengin yaptınız fakiri mezara gomdunuz.
@hasan_diker_1978 ödemeyecek olan neden çekiyor peki
bütün milleti bütün ülkeyi faize bulaştırdı ve ben faize karşıyım diyor

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