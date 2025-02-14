0 faizli kredide miktar artıyor! Bankalar resmen yarışa girdi, 60 bin liraya kadar çıktı...

Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve Findeks notuna göre vatandaşlara faizsiz kredi imkânları tanımaya devam ediyor. Findeks kredi notu 1.750'nin üzerinde olanlar, doğrudan ihtiyaç kredisi alabiliyor.
Findeks kredi notu düşük olanlar için ise faiz oranları değişkenlik gösterebiliyor.
Sizler için, 10 bankanın sıfır faizli kredi tutarları ve vadelerinin detaylarını inceledik. Peki hangi bankalar ne kadar tutarda kredi verecek?
TEB
Faiz Oranı: %0
Tutar: 55.000 TL
Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %0
Tutar: 55.000 TL
Vade: 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL nakit ek hesap
KUVEYTTÜRK
Faiz Oranı: %0
Tutar: 10.000 TL
Vade: 2 ay ertelemeli, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi
ENPARA
Faiz Oranı: %0
Tutar: 10.000 TL
Vade: 3 ay vade ile faizsiz ihtiyaç kredisi
QNB
Faiz Oranı: %0
Tutar: 55.000 TL
Vade: 3 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: %0
Tutar: 20.000 TL
Vade: 6 ay vade ile dijital ihtiyaç kredisi
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %0
Tutar: 50.000 TL
Vade: 6 ay vadeli 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans
DENİZBANK
Faiz Oranı: %0
Tutar: 45.000 TL
Vade: 3 ay vadeli 20.000 TL kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans
AKBANK
Faiz Oranı: %0
Tutar: 55.000 TL
Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans
ALBARAKA
Faiz Oranı: %0
Tutar: 25.000 TL
Vade: 3 aya kadar ödemesiz dönem ve 4 taksitle toplamda 6 ay vade
Bu kampanyalar, nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlara sıfır faizle kredi alma fırsatı sunuyor.
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