0 faizli kredide miktar artıyor! Bankalar resmen yarışa girdi, 60 bin liraya kadar çıktı...

Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve Findeks notuna göre vatandaşlara faizsiz kredi imkânları tanımaya devam ediyor. Findeks kredi notu 1.750'nin üzerinde olanlar, doğrudan ihtiyaç kredisi alabiliyor.

Findeks kredi notu düşük olanlar için ise faiz oranları değişkenlik gösterebiliyor.

Sizler için, 10 bankanın sıfır faizli kredi tutarları ve vadelerinin detaylarını inceledik. Peki hangi bankalar ne kadar tutarda kredi verecek?

10 BANKANIN FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI

TEB

Faiz Oranı: %0

Tutar: 55.000 TL

Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %0

Tutar: 55.000 TL

Vade: 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL nakit ek hesap

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %0

Tutar: 10.000 TL

Vade: 2 ay ertelemeli, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi

ENPARA

Faiz Oranı: %0

Tutar: 10.000 TL

Vade: 3 ay vade ile faizsiz ihtiyaç kredisi

QNB

Faiz Oranı: %0

Tutar: 55.000 TL

Vade: 3 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: %0

Tutar: 20.000 TL

Vade: 6 ay vade ile dijital ihtiyaç kredisi

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %0

Tutar: 50.000 TL

Vade: 6 ay vadeli 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans

DENİZBANK

Faiz Oranı: %0

Tutar: 45.000 TL

Vade: 3 ay vadeli 20.000 TL kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans

AKBANK

Faiz Oranı: %0

Tutar: 55.000 TL

Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans

ALBARAKA

Faiz Oranı: %0

Tutar: 25.000 TL

Vade: 3 aya kadar ödemesiz dönem ve 4 taksitle toplamda 6 ay vade

Bu kampanyalar, nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlara sıfır faizle kredi alma fırsatı sunuyor.