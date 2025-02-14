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0 faizli kredide miktar artıyor! Bankalar resmen yarışa girdi, 60 bin liraya kadar çıktı...

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
14.02.2025 11:08
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Şubat ayında, bankalar faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarına yeni güncellemeler yaptı. Bu kampanyalar kapsamında, 60.000 TL'ye kadar faizsiz kredi seçenekleri sunulmakta. Kampanyalar, sıfır faizli kredilere başvurmak isteyen müşteriler için 3 ile 6 ay arasında değişen vadelerle ödeme kolaylığı sağlıyor. Peki, hangi bankalar ne kadar faizsiz kredi veriyor? Hangi banka, hangi koşullarla faizsiz kredi sunuyor? İşte tüm detaylar haberimizde…

0 faizli kredide miktar artıyor! Bankalar resmen yarışa girdi, 60 bin liraya kadar çıktı...

Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve Findeks notuna göre vatandaşlara faizsiz kredi imkânları tanımaya devam ediyor. Findeks kredi notu 1.750'nin üzerinde olanlar, doğrudan ihtiyaç kredisi alabiliyor.

Findeks kredi notu düşük olanlar için ise faiz oranları değişkenlik gösterebiliyor.

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Sizler için, 10 bankanın sıfır faizli kredi tutarları ve vadelerinin detaylarını inceledik. Peki hangi bankalar ne kadar tutarda kredi verecek?

10 BANKANIN FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI

TEB
Faiz Oranı: %0
Tutar: 55.000 TL
Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans

1

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %0
Tutar: 55.000 TL
Vade: 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL nakit ek hesap

KUVEYTTÜRK
Faiz Oranı: %0
Tutar: 10.000 TL
Vade: 2 ay ertelemeli, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi

2

ENPARA
Faiz Oranı: %0
Tutar: 10.000 TL
Vade: 3 ay vade ile faizsiz ihtiyaç kredisi

QNB
Faiz Oranı: %0
Tutar: 55.000 TL
Vade: 3 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans

3

ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: %0
Tutar: 20.000 TL
Vade: 6 ay vade ile dijital ihtiyaç kredisi

GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %0
Tutar: 50.000 TL
Vade: 6 ay vadeli 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans

4

DENİZBANK
Faiz Oranı: %0
Tutar: 45.000 TL
Vade: 3 ay vadeli 20.000 TL kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans

AKBANK
Faiz Oranı: %0
Tutar: 55.000 TL
Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans

5

ALBARAKA
Faiz Oranı: %0
Tutar: 25.000 TL
Vade: 3 aya kadar ödemesiz dönem ve 4 taksitle toplamda 6 ay vade

Bu kampanyalar, nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlara sıfır faizle kredi alma fırsatı sunuyor.

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