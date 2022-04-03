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1.150 TL'ye kadar kira, elektrik, doğalgaz yardımı! Başvuru sonrası paranızı PTT'den alabilirsiniz! Geri ödeme şartı yok!

03.04.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1.150 TL'ye kadar kira, elektrik, doğalgaz yardımı! Başvuru sonrası paranızı PTT'den alabilirsiniz! Geri ödeme şartı olmadan sağlanan devlet desteklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlar için devlet destekleri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan doğalgaz yardımının yanı sıra, elektrik ve kira yardımı, çeyiz parası, evde bakım maaşı gibi birçok kapsamlı destek sağlanıyor. İşte, sağlanan para desteklerinden faydalanma yolları!

1.150 TL'ye kadar kira, elektrik, doğalgaz yardımı! Başvuru sonrası paranızı PTT'den alabilirsiniz! Geri ödeme şartı yok!

1.150 TL'ye kadar kira, elektrik, doğalgaz yardımından faydalanma yolları! Geri ödeme şartı yok! Nakdi desteğe ihtiyaç duyan kişilere devlet kurumlarından birçok para yardımı sağlanıyor. Kira, doğalgaz, elektrik yardımlarının yanı sıra çeyiz parası, evde bakım gibi birçok farklı kalemde ödeme sağlanıyor. Aile Bakanlığı, SYDV ve kaymakamlık aracılığıyla sağlanan destekleri almak ise çok basit. Ödeme almaya hak kazanan vatandaşlar, ödemelerini PTT ya da banka şubeleri üzerinden alabiliyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ!

Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak.

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

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Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

ELEKTRİK DESTEĞİ

Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Evde yaşayan kişi sayısı Yardım Tutarı (TL)

1-2 kişi: 103 Lira
3 kişi: 137,33 Lira
4 kişi: 171,67 Lira
5 kişi: 206 Lira

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KİRA YARDIMI

Kira yardım desteğini almak için ilk şart, kira desteği başvurusu yapan kişinin kaldığı hane gelirlerinin belirlenen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor.

Kira yardımı alabilmek için bu şartın dışında başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir kişiye de kira yardımı verilmiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte çalışarak, kira yardımının verileceği kişiye ulaşıyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Ocak ayında yaşanan artışla birlikte evde bakım maaşı 2022 yılında 2 bin 354 TL'ye yükseldi.


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