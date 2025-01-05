'1,3 milyon TL yerine 400 bin TL verilecek' Tüm çalışanları ilgilendiriyor 'Çoğu farkında değil'

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı ile ilgili Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'dan dikkat çeken yorum geldi.

Ekol TV canlı yayınında, Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'ya konuk olan Mert Başaran kıdem tazminatı ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK DÜŞÜK BİR RAKAM"

"Bu da çok düşük bir rakam. Gerçekten çok düşük. Şimdi işten çıkarıldın diyelim, şu an diyelim ki 100 bin TL maaş alıyorsun. 100 bin lira maaş alıyorsun ve 10 yıldır burada çalışıyorsan senin 100 bin lira üzerinden değerlendirilmiyor.

"ÇOĞU VATANDAŞ ŞU AN BUNUN FARKINDA DEĞİL"

Dolayısıyla bu da gerçekten çoğu vatandaş şu anda bunun farkında değil. Bunun ne olduğunun, ne kadar zarar vereceğinin farkında değil ama... Bu da çalışanlar için gelecekte ciddi bir... Yavaş yavaş kıdem tazminatı da böyle eriyor. Yani işten çıkarılsan da çok bir şey alamayacaksın gibi. Düşünsene 10 yıldır çalışıyorsun, maaşın 100 bin lira, 120 bin lira, 130 bin lira... Maaşın üzerinden senin alman gereken 1,3 milyon ama sana verilecek 400 - 500 bin lira. O da o kadar yılın emeği için çok düşük. Bunda da üst limit olması tabii üzücü, bir de rakam gerçekten düşük bir rakam yani, sıkıntı.

"ONLARIN TAZMİNATLARI CİDDİ SIKINTI OLACAK"

Daha az alanlar için sorun yok. 15, 20, 30 bin alanlar için onlar normal şeyini alacak. Ama özellikle işte hep söylediğim gibi 50 ile 100 bin arası alan bir kitle var şu an ortalama, beyaz yakalı, biraz daha böyle eğitimli biraz daha böyle görece olarak şey olan, onların mesela tazminatları ciddi sıkıntı olacak. Yani ayrılırken epey düşük bir şey almış olacaklar.

Burada bile enflasyon ne işe yarıyor görüyor musun? Burada bile senin paranı tırtıklıyorlar. Ruhun, haberin olmuyor. Sen şimdi çıkarıldığında normalde eskiden 10 yıl çalışan bir adamın 10 aylık para alması demek şu demek 10 ay işsiz kalırsa geçinebilir demekti. Ama şu an 100 bin lira alan bir adam 10 aylık değil, 5 aylık para alacak. Bir şekilde yarısı tırpanlandı mesela, yine haberiniz yok. Bunu kim yaptı? Enflasyon yaptı"