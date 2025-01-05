FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL verilecek' Tüm çalışanları ilgilendiriyor 'Çoğu farkında değil'

'1,3 milyon TL yerine 400 bin TL verilecek' Tüm çalışanları ilgilendiriyor 'Çoğu farkında değil'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.01.2025 15:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber çalışanların kıdem tazminatı tavanı da netleşti. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı konusuyla alakalı konuşan Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran "Çoğu vatandaş şu anda bunun farkında değil. Bunun ne olduğunun, ne kadar zarar vereceğinin farkında değil" diyerek ortalama 100 - 130 bin TL maaşı olan ve 10 yıl çalışmış bir çalışan için hesap yaptı. Başaran "Gerçekten çok düşük bir rakam" ifadelerini kullandı.

'1,3 milyon TL yerine 400 bin TL verilecek' Tüm çalışanları ilgilendiriyor 'Çoğu farkında değil'

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı ile ilgili Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'dan dikkat çeken yorum geldi.

iStock-1368925303

Ekol TV canlı yayınında, Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'ya konuk olan Mert Başaran kıdem tazminatı ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

k1

"ÇOK DÜŞÜK BİR RAKAM"

"Bu da çok düşük bir rakam. Gerçekten çok düşük. Şimdi işten çıkarıldın diyelim, şu an diyelim ki 100 bin TL maaş alıyorsun. 100 bin lira maaş alıyorsun ve 10 yıldır burada çalışıyorsan senin 100 bin lira üzerinden değerlendirilmiyor.

iStock-1189272922

"ÇOĞU VATANDAŞ ŞU AN BUNUN FARKINDA DEĞİL"

Dolayısıyla bu da gerçekten çoğu vatandaş şu anda bunun farkında değil. Bunun ne olduğunun, ne kadar zarar vereceğinin farkında değil ama... Bu da çalışanlar için gelecekte ciddi bir... Yavaş yavaş kıdem tazminatı da böyle eriyor. Yani işten çıkarılsan da çok bir şey alamayacaksın gibi. Düşünsene 10 yıldır çalışıyorsun, maaşın 100 bin lira, 120 bin lira, 130 bin lira... Maaşın üzerinden senin alman gereken 1,3 milyon ama sana verilecek 400 - 500 bin lira. O da o kadar yılın emeği için çok düşük. Bunda da üst limit olması tabii üzücü, bir de rakam gerçekten düşük bir rakam yani, sıkıntı.

k2

"ONLARIN TAZMİNATLARI CİDDİ SIKINTI OLACAK"

Daha az alanlar için sorun yok. 15, 20, 30 bin alanlar için onlar normal şeyini alacak. Ama özellikle işte hep söylediğim gibi 50 ile 100 bin arası alan bir kitle var şu an ortalama, beyaz yakalı, biraz daha böyle eğitimli biraz daha böyle görece olarak şey olan, onların mesela tazminatları ciddi sıkıntı olacak. Yani ayrılırken epey düşük bir şey almış olacaklar.

iStock-1369559273 (1)

Burada bile enflasyon ne işe yarıyor görüyor musun? Burada bile senin paranı tırtıklıyorlar. Ruhun, haberin olmuyor. Sen şimdi çıkarıldığında normalde eskiden 10 yıl çalışan bir adamın 10 aylık para alması demek şu demek 10 ay işsiz kalırsa geçinebilir demekti. Ama şu an 100 bin lira alan bir adam 10 aylık değil, 5 aylık para alacak. Bir şekilde yarısı tırpanlandı mesela, yine haberiniz yok. Bunu kim yaptı? Enflasyon yaptı"

iStock-1406252463 (5)

Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı Tazminat çalışan kıdem tazminatı tavanı kıdem tazminatı ne kadar oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Tunç duyurdu! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti! Evli cani dehşet saçtı: Komşuları duydu

Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti! Evli cani dehşet saçtı: Komşuları duydu

Bakan Şimşek 'Sonuçlarını alıyoruz' diyerek paylaştı! 'Ne gerekiyorsa yapacağız'

Bakan Şimşek 'Sonuçlarını alıyoruz' diyerek paylaştı! 'Ne gerekiyorsa yapacağız'

120 TL'ye her gün 25 tane satıyor! Akşam çalışıyor, müşteri sıkıntısı yok

120 TL'ye her gün 25 tane satıyor! Akşam çalışıyor, müşteri sıkıntısı yok

Trump karşıydı ama başladı! Arabayla o bölgelere girmek paralı

Trump karşıydı ama başladı! Arabayla o bölgelere girmek paralı

İşler iyi gitti, dükkana sığamadı! Hobi olarak başladı, mesleği oldu...

İşler iyi gitti, dükkana sığamadı! Hobi olarak başladı, mesleği oldu...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.