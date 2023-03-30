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1,5 milyon kişi EYT ile emekli olmak için SGK’lara akın etti! Kapasitenin 5 katı işlem yapıldı

30.03.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında emeklilik için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Beyazıt Ablay, kapasitenin 5 katı fazla işlem yapıldığını belirtti.

1,5 milyon kişi EYT ile emekli olmak için SGK’lara akın etti! Kapasitenin 5 katı işlem yapıldı

EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerindeki telaşı devam ediyor. Müdürlüklerde emeklilik başvurusu taleplerini alan personelin yoğun mesaisi sürüyor. EYT kapsamında 2 milyon 250 bin sigortalının emeklilik başvurusu yapmasının beklendiği SGK müdürlüklerinde, rakam 1,5 milyona yaklaştı. Antalya'da ise 28 Mart itibarıyla 57 bin 120 başvurudan 4 bin 900'ünün aylık bağlama işlemi gerçekleştirildi.

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SGK MÜDÜRLÜKLERİNDE 'EYT' TELAŞI

Antalya'da EYT kapsamında 100 bin sigortalının emeklilik için başvuru yapmasının beklendiğini anlatan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Beyazıt Ablay, "İl Müdürlüğü olarak 28 Mart itibarıyla 57 bin 120 civarında EYT kapsamında başvuru aldık. Antalya'da emeklilikte yaşa takılanların sayısı 100 bin civarında. Önümüzdeki süreçte de başvurular devam edecek. Aylık bağlanması için yoğun çalışma içerisindeyiz. Talepler alındıktan sonra emeklilik servisimiz fazla mesai yaparak, hafta sonu çalışarak, başvuru sahiplerinin aylıklarını bağlayıp maaşlarını almalarına olanak sağlama gayretinde" diye konuştu.

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'HAK KAYBI OLMAYACAK'

Başvuru yapanlara aylık bağlanma süreci hakkında bilgi veren Ablay, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız talep tarihini takip eden ay başından itibaren hak kazanılmış oluyor. 3 Mart ile 31 Mart arasındaki başvuruda hak kaybı açısından fark yok. 1 Nisan itibarıyla aylık hak edilmiş olacak. Yoğunluk ve fiziki kapasitemizden kaynaklı aylıklarda sarkma olsa da sigortalımızın hak kaybı olmayacak. Birikmiş şekilde aylıklar ödenecek. Yoğunluk çok fazla. Tüm gayretimizle başvuruları alıp, aylık ödenmesi için çalışmalarımız sürüyor."

KAPASİTENİN 5 KAT FAZLASI İŞLEM YAPILDI

İl müdürlüğünün ayda 1000 civarında aylık bağlama kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Ablay, çalışanların emeklilik için başvuranların işlemlerini tamamlamak için özveriyle çalıştığını anlatarak, şunları söyledi:

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"Ülkemizde ilk etapta 2 milyon 250 bin civarında EYT'li başvurusu bulunuyor. Başvurular 1 milyonun üzerinde. 1 milyon ile 1,5 milyon ülke genelinde alındı. İl Müdürlüğü olarak 57 bin civarında talep aldık. Talepleri karşılamak için 17 ayrı banko açtık. Talepleri emeklilik servisine aktarıyoruz. Personelimiz fazla mesai yaparak çalışmalarını sürdürüyor. 4 bin 900 civarında aylık bağlama işlemi yapıldı. Çalışanlarımız aylık 50 saat fazla mesai yapıyor. Cumartesi günleri emeklilik servisimiz çalışıyor, akşamları 3-4 saat çalışmalarımız sürüyor. İl Müdürlüğümüzün ortalama aylık bağlama kapasitesi 1000 civarında, EYT sürecinde biz bunu 5 kat artırmış bulunmaktayız.

SGK ÇALIŞANLARINA 3 AY FAZLA MESAİ ÜCRETİ

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de SGK çalışanlarına fazla mesai verilmesi hakkında açıklamalarda bulunarak, “Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun" açıklamasını yapmıştı.

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