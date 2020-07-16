1.800 gün daha az prim ödeyerek erken emekli olmak mümkün! Şartları açıklandı...

Erken emeklilik avantajlarından her insan yararlanmak ister. Fazla çalışmak yerine az çalışarak yüksek emekli aylığı çoğu çalışanın hayallerini süsler. 1999 öncesi sigorta girişliler için bu hayal olmaktan çıkıyor. Tarihleri göz önüne alınarak daha az sigortalılık süresi isteniyor. Ayrıca prim ödeme günleri de bir o kadar aşağı çekiliyor. Bu sayede şartları zorlanmadan tamamlayıp erken emekliliğin kapısını çalıyorlar.
1999 öncesinde ve sonrasında sigortalılar için nelerin değiştiğini liste haline getirdik:
9 Eylül 1999 tarihinden 30 Nisan 2008 tarihine kadar ilk kez sigortalı olan çalışanlar için 25 yıllık sigorta süresi ve 4500 günlük prim ödeme şartı aranıyor.
30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk defa sigorta sahibi olan çalışanlar içinse 5400 gün prim ödeme şartı koşuluyor.
9 Eylül 1999 öncesinin en büyük avantajlarından biri ise sigorta süresinin ve prim ödeme gününün az olması oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olan vatandaşlar 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 gün prim ödeme şartlarını tamamlamaları isteniyor.
Sigorta süreleri ve prim ödeme günleri tarihler aracılığıyla bu şekilde belirleniyor.
Belirlenen tarih olan 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışanlar için erken emeklilik şartlarını liste halinde inceledik:
3600 gün prim ödeyerek erken emekli olabilmek için mutlaka 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olmak gerekiyor. Aksi takdirde diğer kriterler göz önüne alınmıyor.
Erken emeklilik için belirlenen tarihten önce sigortalı olduğunuzu öğrendikten sonra diğer bir şart olan 15 yıllık sigortalılık süresi kontrol ediliyor. Ayrıca 3600 günlük prim ödenmesi de aranan diğer şartlar arasında gözüküyor.
Bu şartları tamamladıktan sonra yaş kriteri de göz önüne alınıyor. Erkekler ve kadınlar için bu süre değişkenlik gösteriyor.
SGK'ya hiçbir borcunuzun bulunmaması ve iş yerinizin sigortalılık halinizi SGK'ya bildirmiş olması gerekiyor.
Peki kadınlar ve erkekler arasındaki fark ne kadar? Kadınlar kaç yaşlarında erkekler kaç yaşlarında emekli olabiliyor?
Belirlenen tarih öncesi sigorta girişi olması ve aranan şartlar tamamlanması itibariyle 15 yıllık sigorta sürenizi ve 3600 günlük prim ödemenizi hangi tarihler arasında tamamladıysanız emeklilik yaşınız ona göre belirleniyor.
24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 ise 52 yaşında,
24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 ise 54 yaşında,
24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 ise 56 yaşında,
24 Nisan 2011 sonrasıysa 58 yaşında erken emekli olabiliyorlar.
ERKEKLER KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?
Belirtilen tarihi ve şartları göz önünde bulundurarak sigortalılık sürenizi ve prim ödemenizi hangi tarihler arasında tamamlandığına bakılarak yaş kriterleri belirleniyor.
24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 ise 56 yaşında,
24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 ise 57 yaşında,
24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 ise 58 yaşında,
24 Nisan 2011 - 23 Mayıs 2014 ise 59 yaşında
Sonrasında 60 yaşında emekli olunuyor.
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