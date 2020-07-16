1.800 gün daha az prim ödeyerek erken emekli olmak mümkün! Şartları açıklandı...

Erken emeklilik avantajlarından her insan yararlanmak ister. Fazla çalışmak yerine az çalışarak yüksek emekli aylığı çoğu çalışanın hayallerini süsler. 1999 öncesi sigorta girişliler için bu hayal olmaktan çıkıyor. Tarihleri göz önüne alınarak daha az sigortalılık süresi isteniyor. Ayrıca prim ödeme günleri de bir o kadar aşağı çekiliyor. Bu sayede şartları zorlanmadan tamamlayıp erken emekliliğin kapısını çalıyorlar.

1999 ÖNCESİNDE SİGORTALILIĞIN ÖNEMİ

1999 öncesinde ve sonrasında sigortalılar için nelerin değiştiğini liste haline getirdik:

9 Eylül 1999 tarihinden 30 Nisan 2008 tarihine kadar ilk kez sigortalı olan çalışanlar için 25 yıllık sigorta süresi ve 4500 günlük prim ödeme şartı aranıyor.

30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk defa sigorta sahibi olan çalışanlar içinse 5400 gün prim ödeme şartı koşuluyor.

9 Eylül 1999 öncesinin en büyük avantajlarından biri ise sigorta süresinin ve prim ödeme gününün az olması oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olan vatandaşlar 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 gün prim ödeme şartlarını tamamlamaları isteniyor.

Sigorta süreleri ve prim ödeme günleri tarihler aracılığıyla bu şekilde belirleniyor.