1 ay içinde tezgahlardan kalkacak: Kilosu 150 TL!

Sonbahar aylarında pazar tezgahlarının vazgeçilmezlerinden biri de hünnap. Hünnap, halk arasında ölümsüzlük meyvesi olarak da biliniyor. Lif ve C vitamini içeren hünnap için uzmanlar 'Faydalı diye avuç avuç tüketmeyin' uyarısında bulundu.

HÜNNABIN MEVSİMİ GELDİ

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; seveni çok olan hünnabın mevsimi geldi, görüntüsü hurmaya lezzeti ise elmaya benzeyen hünnap sonbaharın en çok tercih edilen meyvelerinden bir tanesi olarak tezgahlarda yerini aldı.

Beslenme ve diyet uzmanı Gamze Ustabaş, "Lif, C vitamini ve antioksidan bileşikler açısından zengin değerli bir meyve. Bağırsak hareketlerini destekleyerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasına ve topluk hissine katkı sağlarken potasyum ve magnezyum gibi mineraller de kalp damar sağlığını destekleyen dengeli bir beslenme için de hünnabı değerli kılıyor" dedi.

Ancak bağışıklığı da güçlendiren hünnabın günde 3-4 taneden fazla tüketilmemesi uyarısı yapıldı. Ustabaş "Taze hünnap yıkanıp kabuğuyla tüketilebilir. Kurutulmuş hünnap ise doğal şeker ve enerji yoğunluğu arttığından porsiyonlarına özellikle dikkat edilerek tüketilmeli" ifadelerini kullandı.

BİR AY İÇİNDE TEZGAHLARDAN KALKACAK

Şeker hastalarının hünnabı tüketmek için sonbahar aylarını beklediği vurgulanırken ancak hünnabın bir ay içinde tezgahlardan kalkacağı aktarıldı. Kilosunun ise şu anda 150 TL olduğu belirtildi.