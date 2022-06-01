1 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 1 Haziran 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

1 Haziran Çarşamba günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 1 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

1 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

1 Haziran Çarşamba günü 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 896,34 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 1 Haziran 2022 itibariyle 886,38 TL alış ve 893,38 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 713,53 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 708,95 TL alış ve 709,08 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 640,12 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 533,22 TL alış ve 639,67 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.