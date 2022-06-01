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1 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 1 Haziran 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

01.06.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle güncel fiyatlar merak konusu oldu. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba gününün altın bilezik fiyatları...

1 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 1 Haziran 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

1 Haziran Çarşamba günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 1 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

1 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

1 Haziran Çarşamba günü 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 896,34 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 1 Haziran 2022 itibariyle 886,38 TL alış ve 893,38 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 713,53 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 708,95 TL alış ve 709,08 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 640,12 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 533,22 TL alış ve 639,67 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 1 HAZİRAN 2022! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında son durum!ALTIN FİYATLARI 1 HAZİRAN 2022! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında son durum!

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