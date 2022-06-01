1 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 1 Haziran 2022 Çarşamba

1 Haziran Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 1 Haziran Çaerşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 1 Hziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

BİTCOİN KAÇ TL? 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

1 Haziran Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 518.160,13 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 518.159,96 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 1 Haziran Çarşamba günü yüzde 0,54 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 31.585,50 , Bitcoin'in satış fiyatı 31.585,49 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 1 Haziran Çarşamba günü yüzde 3.04 değerr kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.932,5400, satış fiyatı ise 1.932,5300 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

1 Haziran Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 31.703,3187 TL, satış fiyatı 31.703,1547 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 1 Haziran Çarşamba günü yüzde 2,06 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0856 Dolar, satış fiyatı ise 0,0856 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

1 Haziran Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,4044, satış fiyatı ise 1,4043 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 1 Haziran Çarşamba günü yüzde 0,36 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,4184 Dolar, satış fiyatı ise 0,4183 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,8639 TL, satış fiyatı ise 6,8622 TL oldu.



