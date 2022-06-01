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1 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 1 Haziran 2022 Çarşamba

01.06.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak konusu olurken Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar ile ilgili son dakika gelişmeleri de haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 1 Haziran Çarşamba günü, çok sayıda vatandaş; Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durumu da araştırıyor. Peki 1 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte kripto paralarda son durum...

1 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 1 Haziran 2022 Çarşamba

1 Haziran Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 1 Haziran Çaerşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 1 Hziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

1 Haziran Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 518.160,13 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 518.159,96 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 1 Haziran Çarşamba günü yüzde 0,54 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 31.585,50 , Bitcoin'in satış fiyatı 31.585,49 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 1 Haziran Çarşamba günü yüzde 3.04 değerr kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.932,5400, satış fiyatı ise 1.932,5300 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

1 Haziran Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 31.703,3187 TL, satış fiyatı 31.703,1547 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 1 Haziran Çarşamba günü yüzde 2,06 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0856 Dolar, satış fiyatı ise 0,0856 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

1 Haziran Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,4044, satış fiyatı ise 1,4043 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 1 Haziran Çarşamba günü yüzde 0,36 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,4184 Dolar, satış fiyatı ise 0,4183 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,8639 TL, satış fiyatı ise 6,8622 TL oldu.

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