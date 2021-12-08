FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. "1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok"

"1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok"

08.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEGA Center İşletme Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç gıda fiyatlarındaki artış ve stokçuluğa ilişkin, 1 kilo ürüne ihtiyacı olan vatandaşın 4 kilo almamasını belirtti. Asgari ücrette yapılacak olan iyileşmeye de değinen Altınkılıç, tüm yükün esnafın üzerine komple yüklenmemesi gerektiğini bildirdi.

"1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok"

Bayrampaşa'da bulunan Mega Center Kuru Gıda Hali'nde basın toplantısı düzenleyen Mega Center İşletme Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç, son günlerde gündeme gelen gıda fiyatlarındaki artış ve stokçulukla ilgili açıklamalarda bulundu.

Altınkılıç, "Stokçuluğu kim yapar? Bir yere malı doldurursunuz, yumurtayı doldurursunuz, patatesi, yağı doldurursunuz ve orayı kilitlersiniz, tatile gidersiniz. Ana bu insanlar aldıkları malların başında her gelen insana hizmet vereye çalışıyorlar. Türkiye'de dövizin bir anda büyük bir hamle yapması, yüzde100'e kadar fiyatının artması, bizde hammadde kaynakları çok fazla olmadığı için, bugüne kadar belki belli nedenlerde ötürü bunları çıkaramadığımız için, o teknolojiye henüz sahip olmadığımız için hammaddeyi teminde biraz sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar belli bir süre daha yaşanacaktır. Ama ben inanıyorum ki bunların üstesinde mutlaka geleceğiz" diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZIN BİR FİYAT TEDİRGİNLİĞİ VAR"

"Bazı marketlerde yağın, şekerin olmaması sebebini sizin anlamanız çok zor, ancak buna bir gıdacı gözünden baktığınızda bilebilirsiniz" diyen Altınkılıç şunları kaydetti:

Ulusal marketler fiyatlarını her gün, güne göre değiştiremezler, bugün 5 liraya sizden şekeri aldı, hemen ertesi günü 6 liraya koyamaz. 4.5 liraya satıyorsa bu adam, 5 liraya alır, 6 liraya alır, 5 liraya satmak zorunda kalır, zararına satar. Çünkü o fiyat skalasını belli dönmelerde bütün fiyatlar oturduktan sonra değiştirir. Bütün zincirler böyledir. 'Bir mağazada ürün var diğerinde yok' deniyor. Gidiyoruz, rafta yok. Bunun nedeni şu; hipermarketler, ulusal market dediğimiz zincirler fiyatları değiştirmiyor, kendi ihtiyaçlarını merkezden sipariş ederler, ana depoları vardır, bu depolardan onlara gelen belli ölçüde kamyon vardır. Her gün o üründen 10-20-30 koli koyar ve getirir o rafa dizer. Oraya 10 koli şekeri, yağı dizdi ama 1 saat sonra bu ürün yok oluyor.

ELDER'den çarpıcı açıklama: 100 liralık bir faturanın 60 lirası enerji üretim maliyetiELDER'den çarpıcı açıklama: 100 liralık bir faturanın 60 lirası enerji üretim maliyeti

Ne oluyor biliyor musunuz? Öbür tarafta küçük bakkal, toptancıda şekere 1 lira zam gelmiş ama öbür taraf 1.5 lira zararına satıyor henüz. Bakkal geliyor, çocuğunu, anasını, babasını gönderiyor, komşusunu gönderiyor, 3 kere kendisi geliyor orada ürünü alıyor, markette bitiriyor, götürüyor kendi bakkalına koyuyor. İkincisi; vatandaşımızın bir fiyat tedirginliği var. İleriye dönük insanlar 'ben bu şekeri şimdi 6 liradan alayım, yarın 10 lira olacak'. Baktığın zaman asgari ücretle çalışan bir insan eğer evde bir kişi çalışıyorsa böyle bir haletiruhiyeye kapılıyor. Yanlış, yüzde 100 yanlış, biz bunu tasvip etmiyoruz. Size 1 kilo şeker lazımsa, siz 3 kilo şeker alırsanız, 10 kilo ürün geldi bir markete, alışveriş yapanlar 1 kilo alacağına 3'er kilo aldı. 20 koli ürün geldi, bu 2-3 gün sürüyordu, ürünü biz yarım saat bir saatte orada bitiriyoruz. Bu markete ertesi gün ürün gelir. Aynı gün siz o markete 2 kere ürün getiremezsiniz.

Undan sonra sıra ona geldi! Nişasta karaborsaya düştü: Zamları fiyatlara yansıtamıyoruzUndan sonra sıra ona geldi! Nişasta karaborsaya düştü: Zamları fiyatlara yansıtamıyoruz

"ASGARİ ÜCRET YÜKÜ KOMPLE ESNAFA YÜKLENİRSE ZORLANIRIZ"

Altınkılıç, asgari ücretin kar marjlarını etkileyeceğini de belirterek, "Asgari ücretlerde bir iyileşme olacağını Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor, burada bizim de unutulmamamız gerekiyor. Eğer bu asgari ücret komple esnafın üzerine yüklenirse biz bu yükün altından zor çıkarız. Çünkü bu fiyatlar karşısında, hak ettiğimiz kar marjlarını alma şansımız yok. Bizim karlarımız oldukça düşecek, masraflar çok yükselecek, asgari ücrete yapacakları zammın bir kısmını mutlaka devletin karşılaması gerekiyor" dedi.

"1 KİLOYA İHTİYACI OLAN İNSAN 4 KİLO ALMAZSA BİR PROBLEM YOK"

Altınkılıç, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Stoğu vatandaş mı yapıyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

15 günde fiyatı yüzde 50 arttı! Taneyle satılmaya başlandı15 günde fiyatı yüzde 50 arttı! Taneyle satılmaya başlandı

Vatandaşın stok yapması, onları günah keçisi ilan etmek doğru değil. 1-2-3 lira onun için çok önemli, Bir personelim pirinççi 2 kilo alıyormuş, 4 kilo almış. Bu bir stok değil piyasada bizim yarattığımız tedirginlik aslında. Hepimize bu görev düşüyor. Bu tedirginliği hepimiz ortadan kaldırırsak, 1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok. Bakkal oradan, zincir marketten gidip de 10 koli malı 1 saatte bitirmezse o rafında boş olduğunu görmeyeceğiz, bu da bir yokluk olarak gözümüze çarpmayacak.

Altınkılıç, ayrıca patates ihracatının acilen bugün durdurulması gerektiğini belirterek, "Eğer bugün durdurulursa fiyatların 3.5-4 lirada durma şansı var. Patatesi durdurmadığınız takdirde 7-8 liraya çıkması mümkündür" dedi. (DHA)

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSon izi de sildirdiSon izi de sildirdi
PARTNERMakyajsız paylaştı: Canım kendim!Makyajsız paylaştı: Canım kendim!
Nişasta karaborsaya düştüNişasta karaborsaya düştü
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emeklikte yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emeklikte yeni dönem

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

Zam görüşmesinde masayı terk ettiler

Zam görüşmesinde masayı terk ettiler

Fiyatı yüzde 50 arttı! Taneyle satılıyor

Fiyatı yüzde 50 arttı! Taneyle satılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.