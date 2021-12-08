15 günde fiyatı yüzde 50 arttı! Taneyle satılmaya başlandı

Döviz kurunda yaşanan hareketlilikten dolayı gıdadan tekstile birçok ürüne peş peşe zam geldi. Fiyat artışlarında dikkat çeken bebek bezi ise, son 2 haftada yüzde 50 oranında zamlandı.

SADECE BEBEK BEZİNE AYDA 500 LİRA HARCANIYOR

Yeni doğan bir bebeği olan bir ailenin aylık bebek bezi harcaması ortalama 500 lirayı buldu. Öte yandan ıslak bezi ile birlikte bebek mamalarına da zam geldi.

Vatandaşlar, kendi yediklerinden keserek bebeklerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Bu durumunun hayat standartlarını da düşürdüğünü belirten vatandaşlar, harcamalarını çocuklara göre yaptıklarını açıklıyor.

Geçen sene aralık ayında 185 liradan satılan 200'lük bez fiyatı bugün 300 lira oldu. Esaş artış ise son iki haftada yaşandı.

16 Kasım'da 324 TL olan 200'lük bir bebek bezi artık 500 liradan satılıyor.

TANEYLE SATILIYOR

Satıcılar ise günde 150 ürünün etiketini değiştirdiklerini ve ürünlerin dönem dönem eksik geldiğini belirtiyor. Taneyle çocuk beiz satan yerlerin olduğunu belirten market sahibi, sevkiyatların yapılmadığını ve artık ürün bulmayacaklarını belirtiyor.



