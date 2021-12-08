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Undan sonra sıra ona geldi! Nişasta karaborsaya düştü: Zamları fiyatlara yansıtamıyoruz

08.12.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stokçuluk yapıldığı için yeterince un alamadıklarını söyleyen fırıncı esnaflarının ardından şimdi de nişasta karaborsaya düştü. Lokum Atölyesi Genel Müdürü Yunus Emre Koca zamları ürünlere yansıtamadıklarını söylerken, nişastayı karaborsadan günlük, haftalık olarak aldıklarını belirtti.

Undan sonra sıra ona geldi! Nişasta karaborsaya düştü: Zamları fiyatlara yansıtamıyoruz

Son dönemlerde yaşanan dolar/TL kurundaki hareketlilikten sonra gıda, tekstil ve enerji fiyatları başta olmak üzere birçok tüketim mallarına zam geldi. Özellikle marketlerde satılan bazı ürünler, her vatandaşa ulaştırmak için kotalı satılmaya başladı. Ayçiçek yağı, şeker, kahve ve un gibi ürünlere gelen kotalı satış ve fiyat artışı piyasadaki farklı ürünlerde de görülmeye başlandı.

"2,5 LİRADAN 11 LİRAYA ÇIKTI"

Dünya'da yer alan habere göre, gıda ve ambalaj ürünlerine gelen zamların ardından nişastaya da zam geldi.

Lokum Atölyesi Genel Müdürü Yunus Emre Koca, nişastanın kilosunun 2,5 liradan 11 liraya kadar yükseldiğini belirtti.

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Lokum Atölyesi Genel Müdürü Emre açıklamasında, gelen zamları fiyatlara yansıtamadıklarını ve nişastanın karaborsaya düşmesinden dolayı ancak günlük ve haftalık olarak satın alabildiklerini söyledi.

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