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1 liradan 5 liraya, 5 liradan 19 liraya yükseldi! Amasya'daki su fiyatları gündem oldu... 'Umarım yazın susuz kalmayız'

10.02.2025 14:58
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Amasya'da su fiyatlarını konuşuyor. Önceki dönemde uzun süre 1 liraya satılan ardından 5 liraya yükseltilen su fiyatı yeni dönemde 19 lira olarak belirlendi. Eski Başkan Mehmet Sarı, 'Türkiye'nin en ucuz suyunu satıyorduk' derken yeni başkan suyun maliyetinin 25 lira olduğunu açıkladı. 31 Mart'ta göreve gelen Turgay Sevindi, "Umarım hemşehrilerimiz bu orana uyar ve yazın hiçbirimiz susuz kalmayız. Bu paraları da cebimize koymuyoruz." açıklamasını yaptı.

1 liradan 5 liraya, 5 liradan 19 liraya yükseldi! Amasya'daki su fiyatları gündem oldu... 'Umarım yazın susuz kalmayız'

Amasya'da su fiyatlarının artması gündem oldu. 11 aydır şehri yöneten CHP’li Belediye Başkanı Turgay Sevindi, maliyetler nedeniyle tarife artışına gidildiğini açıkladı. Yazın susuz kalmamak için halktan tasarruf yapmasını isteyen Başkan Sevindi, "1 TL’ye satılan suyun bedelini Amasyalı hep beraber ödüyor. Amacımız burada şehre hizmet etmek. Belediye hizmetlerinin bedava yada çok ucuz olmasıyla ilgili kanunda bir düzenleme yok" dedi.

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ESKİ BAŞKAN: VATANDAŞIN SUYUNA SABUNUNA KARIŞMAYACAKSIN

Belediyeyi yönettiği dönemde şehre henüz faaliyete geçirilemeyen otel binası ve HES yatırımı kazandırdığını, su maliyetindeki farkı da elektrik üretiminden karşılamaya çalıştığını hatırlatan önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, "Türkiye’nin en ucuz suyunu biz satıyorduk. Vatandaşın suyuna, sabununa karışmayacaksın" ifadelerini kullandı.

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"MALİYETİ 25 LİRA"

Suyun en çok kullanıldığı Ağustos ayında 8 milyon 750 bin TL su tahsilat yapıldığını anlatan Belediye Başkanı Sevindi, "Elektrik faturası 7 milyon TL gelmiş. Günlükte ortalama 10 tane su arızamız var. Biz yine zararına iş yapmışız. Geldiğimiz noktada su 14 lira. Kdv’si ve atık suyuyla beraber 19 TL. Bizim şu anda suyumuzun maliyeti minimum 25 TL. Eğer hemşerilerimiz yaptığımız zam doğrultusunda uyguladığımız geçiş tarifesine uyar ise su faturaları fazla gelmeyecek" diye konuştu.

Amasya'daki Su Fiyat Artışını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Fiyat artışı makul değil
Maliyetler nedeniyle gerekli bir artış
Halkın suya ihtiyacı göz önüne alınmalı
Su fiyatlarıyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç var

"HEPSİ BİR ARADA OLUNCA HİZMET GELMİYOR"

Belediye meclisi toplantısında Aralık ve Ocak ayındaki su sarfiyatına bakıldığında yaklaşık 28 bin ton kar edildiğine değinip zam yapılmasını istemeyen meclis üyelerine seslenen Sevindi, "Umarım hemşehrilerimiz bu orana uyar ve yazın hiçbirimiz susuz kalmayız. Tabi bu paraları da cebimize koymuyoruz. Şehre hizmet etmek adına kullanacağız. Siz istiyorsunuz ki zam yapmayalım. İşçi sayısı kalabalık devam etsin. Ama hizmet de devam etsin. Bunların hepsi bir araya gelince hizmet edemiyoruz" şeklinde konuştuBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Amasya su fiyat
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